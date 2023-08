The Crown Handwritten Collection z wnętrzami inspirowanymi stylem art déco zachwyca połączeniem piękna i funkcjonalności, a lokalizacja nieopodal rynku sprawia, że miasto jest na wyciągnięcie ręki.

Handwritten Collection to portfolio starannie wyselekcjonowanych przez grupę Accor hoteli butikowych z całego świata.

Ich charakter odzwierciedla wizję i osobowość prowadzących je hotelarzy.

Do nowej kolekcji dołącza pierwszy hotel w Polsce i drugi w regionie Europy Wschodniej, otwierając nowy rozdział dla lokalnej i krajowej turystyki.

Oryginalne wnętrza 44 pokoi i owalne apartamenty, a także restauracja z lobby barem i zaplecze konferencyjne tworzy butikowy produkt.

Kto zmierzając od strony Bronowic na Rynek Główny w Krakowie, znajdzie się w pobliżu placu Inwalidów, ten niechybnie skieruje wzrok na charakterystyczną fasadę znajdującej się przy ulicy Królewskiej 6 kamienicy zaprojektowanej przez Wacława Krzyżanowskiego i oddanej do użytku w 1923 roku.

Obła bryła i nienachalne zdobienia imponującego budynku odsyłają wyobraźnię ku epoce poddającej refleksji praktyczną funkcję piękna w życiu człowieka i poszukującej nowych form ekspresji, łączących kunszt wykonania, szlachetne materiały i użyteczność.

W tym gmachu, pieczołowicie odrestaurowanym i położonym przy jednej z ważniejszych arterii komunikacyjnych w centrum miasta, pierwszych gości powitał nowy hotel The Crown Kraków Handwritten Collection, który zgodnie z wizją prowadzących go hotelarzy jest miejscem, gdzie artystyczne i utylitarne ambicje historycznego stylu art déco wychodzą naprzeciw oczekiwaniom nowoczesnych podróżników.

Na pięciu kondygnacjach The Crown Kraków Handwritten Collection na gości czekają 44 pokoje. Fot. Mat. pras.

Ideą, jaka przyświecała nam przy tym niesamowitym hotelu było uchwycenie dawnego ducha prawdziwej polskiej gościnności oraz historii, jaka wiąże się z tym stuletnim budynkiem oraz samym Krakowem. Dzięki indywidualnemu podejściu, chcemy zapewnić naszym gościom wysublimowaną podróż, która w iście królewskim stylu pozwoli im odkryć historyczną stolicę Polski. Jesteśmy dumni, że możemy rozpocząć lokalną historię niepowtarzalnej marki Handwritten Collection w Krakowie – podkreśliła Patrycja Matyjaszczyk, Brand Manager - Mercure & Handwritten Collection – Niemcy, Austria, Szwajcaria, Europa Wschodnia.

Na pięciu kondygnacjach The Crown Kraków Handwritten Collection na gości czekają 44 pokoje, restauracja, bar, a także przestrzeń konferencyjno-bankietowa i strefa fitness. Wystrój wnętrz już od progu przenosi podróżnych w klimaty międzywojnia i ówczesnej awangardy artystycznej. Inspiracje stylem art déco napotyka się tu na każdym kroku. Utylitaryzm wzornictwa, geometryczna prostota form i szlachetne materiały wykończeniowe stanowią doskonały balans między tym, co użyteczne, praktyczne, a zarazem kunsztownie wykonane. Od marmurkowych szafek nocnych w pokojach przez ażurowe zdobienia w sali konferencyjnej i restauracji aż po hotelowy bar utrzymany w modernistycznej stylistyce streamline.

The Crown Kraków Handwritten Collection. Fot. Mat. pras.

– Włożyliśmy całe serce w to przedsięwzięcie i jestem przekonana, że The Crown Kraków Handwritten Collection zachwyci koneserów przybywających do nas z całego świata w celach turystycznych lub biznesowych i ceniących sobie wypoczynek i pracę w dobrze zaprojektowanych, a zarazem pięknych wnętrzach. Stylistyka naszego hotelu wspaniale wpisuje się w klimat jego reprezentacyjnej okolicy, pełnej modernistycznych gmachów, prywatnych kamienic, a także budynków użyteczności publicznej, stworzonych wraz z naszą kamienicą przed 100 laty przez najwybitniejszych polskich architektów, których dzieła były wyrazem nowoczesnych ambicji odrodzonego kraju – powiedziała Agnieszka Dąbrowska Prezes Zarządu PI Apartaemnty&Hotele, spółki która będzie zarządzała tym obiektem.

The Crown Kraków Handwritten Collection. Fot. Mat. pras.

The Crown Kraków Handwritten Collection oferuje pobyt w jednej z najatrakcyjniejszych części stolicy Małopolski, nieopodal Alej Trzech Wieszczów, przy trakcie wiodącym wprost na Rynek Główny. Stare Miasto, Wawel i Kazimierz, najpopularniejsze pod względem turystycznym części miasta, współtworzące jego wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO historyczne centrum, znajdują się w zasięgu kilkunastominutowego spaceru. Hotel położony jest również w pobliżu gmachów Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i innych krakowskich uczelni, a także najważniejszych instytucji kultury w mieście oraz prężnie rozwijających się tu biznesów.

