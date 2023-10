Apartamenty, hotel, restauracje, spa i basen to plany Grupy Allenort na inwestycję na skwerze Kościuszki w Gdyni. Inwestor otrzymał właśnie pozwolenie na budowę.

Spółka Affiliate Project złożyła pod koniec 2022 roku wniosek o pozwolenie na budowę dwóch budynków usługowych wraz z garażami podziemnymi.

Pozwolenie otrzymała pod koniec września tego roku, co oznacza, że prace mogą się rozpocząć.

Spółka jest powiązana z firmą Allenort Capital, działającą na rynku medycznym.

Plany zaprezentowane przez inwestora zakładają powstanie w tym miejscu obiektu hotelowego wraz ze strefą restauracyjną i konferencyjną oraz spa i wellness z basenem.

W części apartamentowo-usługowej, oprócz lokali mieszkalnych, będzie strefa wellness i usługowe lokale - podaje trojmiasto.pl. Projekt dwóch budynków powstał w pracowni Bedra Cichosz Architekci z Gdańska.

Budynki mogą mieć 5 kondygnacji i wysokość do 18 metrów. Dopuszczone jest podwyższenie wysokości zabudowy do 6 kondygnacji i do 21 metrów, ale ostatnie piętro musi być cofnięte względem elewacji frontowej.

