Inwestycja powstanie na działce typu greenfield. Budowa ruszy w czwartym kwartale 2023 r., a zakończy w trzecim 2025 r.

Ruszyła przedsprzedaż 125 apartamentów o powierzchniach od 17 mkw. do 36 mkw.

Motlava Hotel powstanie w Gdańsku przy ul. Żabi Kruk 4. Obiekt będzie działał pod globalnym szyldem. Inwestor - Icon RE na razie nie chce ujawniać marki. Inwestycja powstanie na działce typu greenfield. Budowa ruszy w czwartym kwartale 2023 r., a zakończy w trzecim 2025 r.

Motlava Hotel w formule condo

Obiekt powstaje w formule condo. Ruszyła przedsprzedaż projektu. Ceny lokali z wyposażeniem i fit-outem rozpoczynają się od 20 tys. zł netto.

W inwestycji znajdzie się 125 pokoi/apartamentów o metrażach od 17 mkw. do 36 mkw., z czego 115 będzie miało powierzchnię ok. 20 mkw., a dziesięć - nieco większą (ok. 28 mkw.).

Hotel będzie miał charakter miejski, biznesowy, więc - poza restauracją z barem i parkingiem podziemnym na 18 miejsc - nie zaplanowano w nim żadnych dodatkowych amenities.

Autorem aktualnej koncepcji hotelowej jest studio Ideograf. Firma działa na rynku od 2008 r. Specjalizuje się w budownictwie kubaturowym i zrealizowała wiele projektów hotelowych w całej Polsce.

Operatorem wynajmu będzie Europlan, posiadający kilkudziesięcioletnie doświadczenie zarządzaniu hotelami.

Roczny dochód, jaki otrzymuje właściciel apartamentu jest niezależny od obłożenia danego lokalu. Nabywca jednostki otrzymuje 8 proc. stałej stopy zwrotu, liczonej od ceny netto lokalu bez fit-outu. Tym samym, nie musi się martwić o wynajęcie lokalu, a także o wymianę, naprawę czy konserwację wyposażenia apartamentu. Wszystko będzie po stronie operatora.

Motlava Hotel w portfelu doświadczonych graczy

Europlan przeprowadził wiele udanych projektów, w tym zakup hotelu Centrum Kongresowe Gromada w Krakowie, który dysponuje 220 pokojami oraz największym w Polsce przyhotelowym centrum konferencyjnym. Ten obiekt, po modernizacji, został otwarty pod 4-gwiazdkową marką Metropolo by Golden Tulip w grudniu 2018 r.

Icon RE realizuje projekty deweloperskie w sektorze mieszkaniowym, biurowym i handlowym zarówno w Polsce, jak i w wybranych krajach Europy.

W ciągu 16 lat firma wzbogaciła portfolio o prestiżowe inwestycje mieszkaniowe w Warszawie, takie jak: Piano House na Powiślu, Villa Fiano na Starym Mokotowie czy kameralna Villa Onyx na Saskiej Kępie.

