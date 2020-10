Nowy Just GYM Łódź otworzył podwoje

Najnowsza inwestycja sieci klubów fitness Just GYM została otwarta 13 października 2020 roku w Łodzi. Klub mieści się w wybudowanym akademiku BaseCamp znajdującym się przy ulicy Rembielińskiego nr 16-18. Just GYM zajął tam powierzchnię ponad 2 tys. mkw. i jest kolejną placówką otwartą w akademikach należących do sieci BaseCamp.

- Ten projekt jest dobrym przykładem, w jaki sposób można wykorzystać synergię danego miejsca, jednocześnie realizując ciekawe architektonicznie koncepcje - mówi Paweł Ciszek, prezes zarządu Just GYM. - Każdorazowo staramy się zachować charakter adaptowanego obiektu i wykorzystać elementy architektoniczne tak, aby stworzyć nowoczesną, wygodną a zarazem industrialną powierzchnię. Również w tym klubie, tak jak w poprzednim na ulicy Rewolucji 1905r., posiłkowaliśmy się elementem nowoczesnej architektury w postaci murala, z których słynie miasto Łódź. Projekt stylistyką nawiązuje do estetyki fitnessu lat 80-tych. Paleta kolorów odwozorowuje kolory z lycrowych getrów i dresów oraz kasetowych walkmanów i innych akcesoriów używanych w tamtym czasie. W formie artysta Marcin Czaja nawiązał też lekko do Keitha Haringa (jednorodny kontur) i do wciąż żywych wzorów modernistycznych (troszkę też nawiązując do Oteckiego, autora pierwszego muralu w tematyce lat 20-tych). Miało to na celu podtrzymanie narracji do pierwszego muralu.

Sieć realizuje wcześniej założony plan ekspansji i jeszcze w tym roku otworzy dwa kolejne kluby - w Gdyni oraz w Łodzi. - Realizujemy otwarcia pomimo obecnej sytuacji epidemicznej głównie dzięki wsparciu naszych udziałowców oraz zgodnie z wcześniej zawartymi kontraktami - mówi Paweł Ciszek.

Lokalizacja w Łodzi przy ulicy Rembielińskiego 16 jest 17. klubem w sieci i trzecią placówką w aglomeracji łódzkiej.