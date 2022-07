Nowy nurt, z którego korzystają hotele - domestic luxury

Domestic luxury to nowy nurt, który pojawił się w pandemii i wciąż trwa. Polega na tym, że więcej wydajemy na lokalne restauracje i hotele – tłumaczy Henryk Orfinger, przewodniczący rady nadzorczej Dr Irena Eris.

Rok 2021 rozpoczął się okresem lockdownu w świecie hotelowym. - Jednak podczas rozluźnienia restrykcji covidowych, wszystkie trzy Hotele SPA Dr Irena Eris stały się beneficjentami domestic luxury – nowego nurtu, który pojawił się w pandemii i wciąż trwa. Polega na tym, że więcej wydajemy na lokalne restauracje i hotele – tłumaczy Henryk Orfinger, przewodniczący rady nadzorczej Dr Irena Eris.

Pandemia uruchomiła silną potrzebę powrotu do natury i przebywania na łonie przyrody – wyjaśnia Henryk Orfinger w raporcie KPMG „Rynek dóbr luksusowych”. Luksus w dobie zrównoważonego rozwoju”.

Okres postpandemiczny jest znakomitym czasem dla Hoteli SPA Dr Irena Eris.

– Po pierwsze dlatego, że wielu gości, którzy nie chcą wyjeżdżać za granice, a oczekują dobrego jakościowo wypoczynku połączonego z doskonałą obsługą, wraca do nas. Po drugie pandemia uruchomiła silną potrzebę powrotu do natury i przebywania na łonie przyrody – wyjaśnia w raporcie KPMG „Rynek dóbr luksusowych”. Luksus w dobie zrównoważonego rozwoju”.

Luksus w hotelu to kontakt bezpośredni

Wszystkie Hotele SPA Dr Irena Eris są położone w ścisłej bliskości lasów, a jednocześnie architektonicznie idealnie wpisują się krajobraz.

– Od początku istnienia naszych obiektów zależało nam, aby były to hotele harmonizujące z otoczeniem, w którym są zlokalizowane. Taki zrównoważony rozwój od zawsze był dla nas jedną z bardziej istotnych kwestii. Współgramy nie tylko z naturą, ale także z lokalnymi społecznościami – restauracje w naszych hotelach bazują na lokalnych produktach, dzięki czemu wspieramy także lokalnych dostawców i producentów – zapewnia Henryk Orfinger.

Jednocześnie dodaje, że pandemia przyspieszyła również rozwój hoteli w kontekście nowych technologii.

– Nastąpił ogromny wzrost zainteresowania naszą ofertą za pośrednictwem urządzeń mobilnych, jednak nie wpłynęło to istotnie na rezerwacje. Gość, który traktuje luksusowe doświadczenie jako priorytet, mający specjalne wymagania i oczekujący szczególnego traktowania wciąż wybiera kontakt bezpośredni – opisuje Henryk Orfinger.

Rezerwacja hoteli online długofalowym trendem

– Biura podróży (OTA's) takie jak: Booking.com, Expedia, Google Hotels, Hotels.com, czy Orbitz są jednymi z głównych platform do rezerwacji hoteli online. Widzimy, że tendencja ta utrzyma się w tym roku i w wielu kolejnych latach – tłumaczy Alex Kloszewski, Managing Partner Hotel Professionals.

Ekspert przypomina, że 2021 r. był drugim z rzędu rokiem dotkniętym pandemią covid-19. Sektor hotelowy na całym świecie nadal borykał się z problemem niskiego obłożenia i niskich przychodów.

– Hotele w Polsce były zamknięte łącznie przez ponad pięć miesięcy, ale po ich ponownym otwarciu odnotowaliśmy bardzo szybką poprawę sytuacji – ich obłożenie wyniosło ok. 48 proc. W tym roku nie przewidujemy wprowadzania poważniejszych obostrzeń i liczymy, że dla branży hotelowej będzie to rok pod znakiem ożywienia i stopniowego powrotu do normalności – prognozuje Alex Kloszewski.