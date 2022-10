Kyriad to marka miejskich hoteli klasy średniej, w których każdy globtroter – zarówno biznesowy nomada szukający bezpiecznej przystani, jak i żądny przygód łowca atrakcji turystycznych – znajdą wszystkie niezbędne składniki radości podróżowania. Nie inaczej mają się sprawy w nowym hotelu Kyriad Stargard. Obiekt zlokalizowano w samym centrum miasta, w sąsiedztwie zabytków stargardzkiego gotyku i malowniczych parków zieleniących się nad brzegami rzeki Iny.

Stworzony z myślą o komforcie zarówno pracy, jak i wypoczynku Kyriad Stargard oferuje 60 klimatyzowanych pokoi z bezpłatnym Wi-Fi, stanowiskiem roboczym, wygodnym łóżkiem i łazienką. Błogi sen gwarantuje specjalne poduszkowe menu z opcją wyboru poduszki typu memory pillow, a podgrzewane lustro w łazience sprawia, że po wyjściu z przestronnego prysznica można od razu kontynuować poranną toaletę. Na szczególną uwagę zasługuje cisza panująca w pokojach dzięki ścianom i wykładzinom zapewniającym wysoki poziom izolacji akustycznej.

Stargard Kyriad znajduje się przy ulicy Spichrzowej 2, tuż obok zabytkowego spichlerza z XVII stulecia, który wkrótce zostanie poddany rewitalizacji, oraz średniowiecznej Bramy Młyńskiej – najbardziej charakterystycznej budowli w mieście, która niegdyś służyła za punkt kontrolny dla przepływających pod nią Kanałem Młyńskim barek wyładowanych towarami, między innymi mąką z pobliskiego młyna. Historia zobowiązuje, więc tradycje okolicy zainspirowały twórców hotelowej restauracji Farina (co po łacinie znaczy „mąka”) do stworzenia menu pełnego polskiej klasyki ze szczyptą nowoczesności, w którym nie mogło zabraknąć wypiekanych na miejscu chlebów i słonych przekąsek. Restauracja znajduje się na parterze, a ponad nią na gości czeka nowoczesny bar z bogatym wyborem napojów, świeżą kawą i letnim tarasem z widokiem na miasto.

Kyriad Stargard oferuje dwie profesjonalnie wyposażone sale konferencyjne (Spichrzową i Młyńską) o powierzchni od 35 do 40 metrów kwadratowych. W każdej z nich wydarzenia mogą odbywać się przy świetle dziennym lub w pełnym zaciemnieniu. Przy hotelu znajduje się dozorowany parking z dostępem dla osób niepełnosprawnych, a także jedyna w Stargardzie stacja ładowania pojazdów elektrycznych.

Szybki rozwój Louvre Hotels Group w skali międzynarodowej i wzmocnienie pozycji na polskim rynku budzi szacunek i napawa optymizmem. Dołączenie do silnej i dynamicznej grupy hotelowej stanowi dla nas ważny moment w rozwoju. Wkrótce planujemy kolejne inwestycje, które zapewne ukażą się pod jedną z marek Louvre Hotels Group. Jesteśmy nowi w tej branży i współpraca z Louvre Hotels Group to nowy etap rozwoju, oznaczający poszerzenie bazy klientów, dostęp do najnowszych trendów, nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych, a przede wszystkim wartościowe i solidne partnerstwo. Mamy głęboką nadzieję, że Kyriad Stargard wytyczy nowe trendy w branży w tej kategorii hoteli – mówi Magdalena Szejny, inwestor.