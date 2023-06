Jak rozbudowuje się park rozrywki Mandoria w Rzgowie koło Łodzi oraz kiedy powstanie kolejny - w gminie Olsztynek, w województwie warmińsko-mazurskim - o to pytamy Daniela Zielińskiego, Park Manager Mandorii.

Mandoria w Rzgowie koło Łodzi to tematyczny park rozrywki w miejscowości Rzgów, w województwie łódzkim, który otwarto 8 lipca 2021 roku.

Zlokalizowana na terenie Miasta Mody PTAK w Rzgowie Mandoria to pierwszy w centralnej Polsce całoroczny park rozrywki, a jednocześnie największy w Europie park tematyczny znajdujący się w budynku.

Inwestorem Mandorii jest firma Ptak S.A., znana z hal targowych Warsaw Expo pod Nadarzynem i wielkiego centrum hurtowego w Rzgowie.

Ptak S.A. to spółka należąca do Antoniego Ptaka.

W 2022 roku liczba gości w Mandorii była aż o 20 proc. wyższa od prognoz.

Mandoria zostanie rozbudowana - planowane są nowe inwestycje.

Park ma mieć docelowo powierzchnię ok. 50 ha.

Co szykuje park rozrywki Mandoria w Rzgowie koło Łodzi na sezon wakacji 2023?

Daniel Zieliński, Park Manager Mandorii: Wraz z początkiem maja w Mandorii uruchomiliśmy nową atrakcję o nazwie Kilof – bardzo ciekawą i emocjonującą karuzelę typu wave blaster. Mogą z niej korzystać goście już od 120 cm wzrostu.

Daniel Zielinski. Fot. Mat. pras.

Dla wielu osób, zwłaszcza tych, które odwiedziły Mandorię w pierwszym roku funkcjonowania, nowością wciąż będą atrakcje strefy Arkady, oddanej do użytku w lipcu 2021 roku. Znajdujący się tu szybki roller-coaster Carrara przez wielu naszych gości zaliczany jest do najbardziej emocjonujących atrakcji parku.

W połowie maja w Mandorii uruchomiliśmy również oryginalną Salę Kominkową – stylizowaną na zamkowe wnętrze salę eventową, która pozwoli na organizowanie w parku jeszcze większych imprez i spotkań. To odpowiedź na zgłaszane nam potrzeby branży MICE i firm eventowych, szukających unikalnych lokacji na swoje wydarzenia.

Atrakcji w Mandorii nie brakuje. Fot. Mat. pras.

Czy po trudnych, pandemicznych latach, do parków rozrywki wrócili goście?

Rok 2022 był dla branży rozrywki czasem powolnego wychodzenia z pandemii. Mimo to, liczba naszych gości była aż o 20 proc. wyższa od prognoz.

To bardzo satysfakcjonujący wynik, który dla nas stanowi potwierdzenie, że taki obiekt jak park rozrywki Mandoria był bardzo potrzebny w centralnej Polsce.

Niezmiennym atutem Mandorii pozostaje gwarancja dobrej zabawy bez względu na pogodę. Fot. Mat. pras.

Mandoria jest największym w Europie krytym parkiem rozrywki i całkowicie oryginalnym konceptem. Na 25 tys. mkw. powierzchni wystylizowanej na XVI-wieczne miasto handlowe aktualnie znajduje się ponad 30 atrakcji, zaprojektowanych, tak aby mogły korzystać z nich całe rodziny. Są tu trzy roller-coastery, rozmaite karuzele, ogromna zjeżdżalnia, labirynt luster, wielki figloraj, łódki na wodzie i wiele innych.

To bardzo konsekwentnie tworzony świat - zarówno w zakresie designu, doboru atrakcji, jak i storytellingu obecnego na miejscu w parku (animatorzy w strojach z epoki, unikalne warsztaty), jak i w komunikacji prowadzonej w mediach społecznościowych. Co istotne, cały park znajduje się w budynku, dzięki czemu może być otwarty dla gości przez cały rok, bez względu na pogodę.

Jakie inwestycje planuje teraz Mandoria? I co z budową kolejnej Mandorii w Polsce?



Park rozrywki Mandoria będzie rozbudowywany, a liczba jego atrakcji będzie rosnąć.

Konkretnymi planami i projektami będziemy się dzielić niezwłocznie po otrzymaniu niezbędnych pozwoleń.

W Mandorii dzieci mogą przeżyć przygodę. Fot. Mat. pras.

To, co mogę powiedzieć dziś na temat nowego parku rozrywki w gminie Olsztynek, to to, że prace nad tą inwestycją są bardzo zaawansowane. Jeśli wszystko pójdzie po myśli inwestora, to już niebawem udzielimy bardziej szczegółowych informacji w tym zakresie.

Mandoria - atrakcje dla całej rodziny. Fot. Mat. pras.

