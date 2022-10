Radisson Hotel Group uruchomił 19 października nowy program lojalnościowy Radisson Rewards dostępny w Polsce i za granicą.

Każdy gość będzie mógł skorzystać z szerokiej oferty atrakcji hotelowych, w ramach pakietów: Club, Premium lub VIP. Zebrane punkty podczas pobytu, klienci mogą wymieniać na promocje członkowskie w postaci np. bezpłatnych noclegów w wybranych hotelach sieci w Polsce i na świecie.

Zdobywane punkty lojalnościowe stanowią walutę programu, którą można wymieniać na atrakcyjne nagrody. W ramach Radisson Rewards goście otrzymują m.in. zniżki na posiłki i napoje w restauracjach hotelowych, bezpłatne podwyższenie standardu wybranego pokoju, wcześniejsze lub późniejsze wymeldowanie. Punkty naliczają się za każdy dolar amerykański wydany w obiektach sieci. W wersji Club to 8 punktów, Premium – 27 punktów i VIP – 36 punktów.

Cieszymy się, że rozszerzony program lojalnościowy jest już dostępny w Europie. To okazja, aby nagrodzić stałych i nowych gości nagrodami, które wzbogacą każdy pobyt w Radisson Hotel Group. Wyjątkowe atrakcję czekają na nowych uczestników Radisson Rewards, serdecznie zapraszamy do przystępowania do programu, żeby się o nich przekonać - mówi Cristina Serra, Global Senior Vice President Brand Strategy and Guest Experience w Radisson Hotel Group.

Uczestnik programu Radisson Rewards otrzymuje własny profil, który pozwala dostosować pakiet korzyści do indywidualnych potrzeb. Każdy użytkownik aplikacji ma ułatwiony dostęp do takich informacji jak, swój ulubiony hotel, ostatni pobyt i najnowsze zniżki. Goście mogą dodatkowo dzielić się swoimi punktami z innymi członkami programu albo polecić nowych. W aplikacji lojalnościowej dostępna jest zakładka Experience, która pozwala udostępniać korzyści poza hotelowe i otrzymać 20 punktów za każdego wydanego dolara, jeżeli skorzystają z nich przed końcem 2022 roku, w tym zwiedzanie, wycieczki do muzeów i dostęp do lokalnych atrakcji.

Tabela korzyści Radisson Rewards.

Rozszerzony program lojalnościowy jest skierowany również do osób z branży MICE. Szeroki wybór sal konferencyjnych i przestrzeni eventowych w hotelach Radisson Hotel Group, może być wykorzystany w ramach punktów z Radisson Rewards. Program jest przeznaczony zarówno dla klientów prywatnych jak i biznesowych, jednak dzięki zintegrowanej aplikacji punkty mają taką samą wartość na każdą usługę. Użytkownicy mogą wykorzystywać swoje nagrody w różnych celach.

Uczestnicy programu Radisson Rewards mogą uczynić swoje pobyty hotelowe neutralnymi pod względem emisji dwutlenku węgla. Wystarczy wymienić 325 punktów za dzień, aby czas spędzony w hotelu był ekologiczny. Radisson Rewards to jeden z niewielu programów lojalnościowych, który oferuje tę opcję w punktach, jako integralną część pobytu.

