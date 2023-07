Dokładnie 104 279 podróżnych skorzystało w ubiegłym miesiącu z usług portu lotniczego Rzeszów-Jasionka, co stanowi nowy miesięczny rekord obsłużonych pasażerów.

Rekord jest o 8 procent lepszy od najlepszego do tej pory lipca ubiegłego roku.

Jeszcze bardziej optymistycznie wyglądają statystyki za całe pierwsze półrocze 2023 roku, w trakcie którego w Jasionce zameldowało się ponad 440 tys. podróżnych.

To aż o 22 procent więcej niż w dotychczas rekordowej pierwszej połowie 2019 roku.

Dzięki bardzo dobrej współpracy z przewoźnikami i touroperatorami zaoferowaliśmy atrakcyjną siatkę połączeń, która - jak się okazuje - trafiła w oczekiwania naszych pasażerów. Analiza systemów rezerwacyjnych wskazuje, że możemy spodziewać się równie dużego obłożenia lotów w kolejnych miesiącach wakacyjnych, więc podtrzymamy dobrą passę – mówi Adam Hamryszczak, prezes zarządu portu lotniczego Rzeszów-Jasionka.

Największy udział w rekordowym wyniku mają pasażerowie wakacyjnych lotów czarterowych, m.in. do Turcji, Grecji, Bułgarii, Czarnogóry, Albanii czy Egiptu, których w czerwcu było ponad 35 tysięcy. To efekt konsekwentnego rozwoju współpracy portu w Jasionce z największymi polskimi touroperatorami, a także stopniowego rozszerzania oferty na rynek ukraiński. Dotychczas najlepszy miesiąc w czarterach (czerwiec ub. roku) dało 24 tys. osób.

Linie niskokosztowe zabrały łącznie na pokład ponad 33 tys. pasażerów, w tym m.in. do popularnych destynacji wakacyjnych, takich jak Zadar (Ryanair) czy Rzym (Wizz Air). Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się również oferowane przez LOT połączenie transatlantyckie do amerykańskiego Newarku oraz krajowa trasa do Gdańska. Łącznie narodowy przewoźnik obsłużył w ubiegłym miesiącu na podrzeszowskim lotnisku ponad 22 tys. pasażerów.

Ten doskonały rezultat to bez wątpienia zasługa załogi lotniska, która od ponad roku dzielnie obsługuje zwiększony ruch pasażerski oraz cargo – dodaje prezes Adam Hamryszczak.

W czerwcowej „trójce” najchętniej wybieranych miast znalazły się Warszawa (19,2 tys. pasażerów), Antalya (18,5 tys.) oraz Londyn (15,5 tys.).

