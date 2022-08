Nowy Royal Tulip Warsaw Apartments

Royal Tulip Warsaw Apartments jest owocem współpracy Louvre Hotels Group i Marvipol Development.

Nowy obiekt jest hybrydą luksusowego hotelu, apartamentowca i przestrzeni biurowej.

Do dyspozycji gości pozostaje ponad 300 apartamentów.

Royal Tulip Warsaw Apartments oferuje 312 apartamentów w pięciogwiazdkowym standardzie, z których każdy wyposażono w aneks kuchenny i wszelkie udogodnienia, dzięki którym goście mogą zadomowić w samym sercu Warszawy. Części wspólne nowego aparthotelu zaprojektowano jako przestrzeń idealną dla nawiązywania relacji i organizowania twórczych spotkań. Każda z nich nawiązuje stylistycznie do warszawskich dzielnic, dzięki czemu Royal Tulip Warsaw Apartments to prawdziwa stolica w pigułce. Na gości czeka również strefa Royal Gym & Wellness, w której znajdą wysokiej klasy sprzęt pozwalający przeprowadzić trening siłowy, funkcjonalny, fitness i cardio. Chwilę relaksu zapewni sesja w saunie, a wkrótce także wizyta w strefie spa.

Ofertę nowego aparthotelu uzupełniają kącik grab and go, letni ogródek oraz Mozaika – kulinarne serce Royal Tulip Warsaw Apartments. Lokal łączy w sobie funkcję restauracji, baru i delikatesów. Serwuje klasykę warszawskiej sztuki kulinarnej w nowoczesnym wydaniu, autorskie koktajle, wyborną kawę oraz oferuje zarówno gościom aparthotelu, jak i mieszkańcom okolicy szeroki wybór regionalnych produktów spożywczych od sprawdzonych dostawców i troskliwie wyselekcjonowaną kolekcję wina.

Royal Tulip Warsaw Apartments to także wspaniałe miejsce do organizacji eventów w sercu stolicy. W centrum biznesowym nowego aparthotelu nawet 170 osób może spotkać się w casualowej atmosferze, by w czterech salach konferencyjnych i strefach chillout znajdować twórcze rozwiązania dla zawodowych wyzwań. Zaplecze bankietowe i gastronomiczne obiektu doskonale sprawdzi się natomiast przy organizacji branżowych i prywatnych imprez okolicznościowych – od jubileuszów firmowych po wesela.

– Na każdym kroku tworzenia naszego przedsięwzięcia szukamy nadzwyczajnych rozwiązań. Dlatego zdecydowaliśmy się wprowadzić do Warszawy markę premium z branży hospitality, która jest gwarancją doświadczeń przekraczających najśmielsze nawet oczekiwania. Royal Tulip to zupełnie nowy poziom ekscytacji, która towarzyszy każdej zbliżającej się chwili. Skala, w której operuje Louvre Hotels Group daje nam przy tym pewność, że znaleźliśmy stabilnego partnera na każdą sytuację – mówi Rafał Kincer, dyrektor hotelu Royal Tulip Warsaw Apartments.