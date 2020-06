Nowy zarząd Orbisu. Ireneusz Węgłowski przechodzi do rady nadzorczej

Po 19 latach ze stanowiskiem wiceprezesa zarządu Orbisu pożegnał się Ireneusz Węgłowski. Nie oznacza to jednak jego rozstania ze spółką. Został powołany w skład rady nadzorczej z dniem 16 lipca br.

Ireneusz Węgłowski był wiceprezesem zarządu od 1991 roku. W ostatnich latach był odpowiedzialny m.in. za komunikację korporacyjną spółki, relacje inwestorskie, relacje z mediami i CSR. Wcześniej działał w Orbisie w obszarze zarządzania nieruchomościami hotelowymi, uczestniczył także w restrukturyzacji spółki, która miała na celu zmianę modelu biznesowego.

Inesa Kuczalska karierę zawodową rozpoczęła w obszarze finansów w spółkach Accor w Polsce. Od 2009 r. pełniła rolę zastępcy dyrektora finansowego Orbisu, po czym we wrześniu 2019 r. objęła funkcję dyrektora finansowego. Inesa Kuczalska jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość oraz Executive MBA. Ukończyła również program MBA Uniwersytetu w Montrealu (UQAM). Od 2007 r. członek ACCA (FCCA). Podczas swojej wieloletniej kariery zdobyła szerokie doświadczenie zawodowe z zakresu finansów i zarządzania.

Prezesem zarządu i dyrektorem generalnym Orbisu ponownie został wybrany Gilles Clavie, który od 1 lipca br. będzie również pełnił funkcję prezesa zarządu i dyrektora generalnego AccorInvest, strategicznego inwestora Orbisu.

Dominik Sołtysik, dotychczasowy członek zarządu i dyrektor ds. zarządzania nieruchomościami objął stanowisko wiceprezesa zarządu i dyrektora operacyjnego.

Orbis SA to największa w Polsce i w Europie Wschodniej grupa inwestująca w nieruchomości hotelowe. Należą do niej 73 hotele, w tym 63 własne i 10 w dzierżawie (łącznie ponad 14 tys. pokoi), w 6 krajach regionu: w Czechach, na Litwie, w Polsce, Rumunii, Słowacji i na Węgrzech. Hotele działają pod markami należącymi do Accor tj.: Sofitel, MGallery by Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles i ibis budget, wkrótce także adagio i Tribe.