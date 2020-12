O krok od upadku. Apel wielkopolskich firm targowych

W regionie wielkopolskim działają tysiące firm pracujących i właściwie żyjących wyłącznie z targów. Jednymi z nich są m.in. wykonująca stoiska firma Expo Construct i zajmująca się reklamą targową firma Tommag. Jeszcze do niedawna, obie firmy i setki podobnych, były spokojne o swój byt, a kooperujący z nimi lokalni podwykonawcy otrzymywali stałe zlecenia.

W marcu przyszła jednak pandemia i zupełnie wywróciła dotychczasowy spokój. Pracujące dla branży firmy stanęły na krawędzi upadku.

- Przez brak zleceń znalazły się one w krytycznej sytuacji. Nie mogą bowiem wypracować żadnego zysku, a przez to regulować bieżących zobowiązań. Niemal każda z firm zastanawia się dziś nad swoją przyszłością i bije się z myślami, czy rozpocząć już zwalnianie pracowników. Niepewność i niewystarczające środki na przetrwanie to główne powody tej sytuacji – piszą do wielkopolskich parlamentarzystów przedstawiciele Expo Construct i Tommag. Przyznają, że pomimo czasowego odblokowania, targi od marca właściwie nie istnieją. Związane z nimi firmy skorzystały z rządowej pomocy, jednak, aby dotrwać do końca spowodowanej przez pandemię blokady, potrzebne jest dalsze wsparcie. Chodzi przede wszystkim o rozwiązania neutralne dla budżetu:

- Umorzenie całości otrzymanych kwot pomocy z PFR dla firm, które pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczą, że 75% ich ubiegłorocznego przychodu była całkowicie zależna od organizacji, obsługi oraz innych usług świadczonych na rzecz imprez targowych w kraju i za granicą;

- Otrzymanie rekompensaty w wysokości 50% ubiegłorocznego przychodu dla firm, które pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczą, że 75% ubiegłorocznego przychodu firmy była całkowicie zależna od organizacji, obsługi oraz innych usług świadczonych na rzecz imprez targowych w kraju i za granicą;

- Dodatkowym kryterium byłby również spadek przychodów firmy od czasu rozpoczęcia pandemii, o minimum 75% w stosunku do roku ubiegłego. Pomoc ta zostałaby określona na najbliższe 14 miesięcy

i wypłacana byłaby w transzach miesięcznych.

- Z takimi postulatami w imieniu branży wystąpił Komitet Obrony Branży Targowej podczas protestu przeprowadzonego pod KPRM dnia 28.10.2020. Do naszych postulatów próbowaliśmy przekonać przedstawicieli rządu RP w osobie Pana Premiera Jarosława Gowina oraz Pani Minister Olgi Semeniuk, a osobną petycję skierowaliśmy bezpośrednio do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego

– przeczytać można w skierowanym do wielkopolskich parlamentarzystów piśmie.