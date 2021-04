O sytuacji na trójmiejskim rynku hoteli na Property Forum Trójmiasto Online. Zapraszamy już 14 kwietnia!

94 hotele z blisko 8 tys. pokoi hotelowych - tak wygląda baza hotelowa Trójmiasta. Za sprawą nowych inwestycji, w 2021 roku i kolejnych latach liczby te miały się zwiększyć. Ambitne plany inwestorów wstrzymała pandemia. Gdy lockdown się skończy, a pandemia odpuści branża szybko wróci do "zdrowia"?

W 2020 r. trójmiejski rynek zanotował stosunkowo niewielki wzrost podaży pokoi hotelowych. Jak informuje w swoim raporcie eksperci z Hotel Professionals, otworzyły się cztery hotele, dostarczając na rynek blisko 520 pokoi, z czego dwa w Sopocie.

Inwestorzy wstrzymują inwestycje hotelowe

Trójmiasto to jeden z najlepszych rynków hotelarskich w Polsce, ale okres od marca 2020 r. - po wybuchu pandemii covid-19 - okazał się dla sektora skrajnie trudny. Znaczna część hoteli, która była na etapie planowania, została wstrzymana. Są to takie projekty jak: Hotel w dawnej siedzibie LOT-u , Hotel Diament Gdańsk, Dwór Uphagena (Arche) czy Indigo Gdańsk Old Town.

Nie ma turystów, nie ma nowych projektów

Decyzje inwestorów nie dziwią. Covid-19 zamknął branżę MICE - wydarzeń rozrywkowych, biznesowych i sportowych, ale też ograniczył ruch turystyczny. Jak podaje Gdańska Organizacja Turystyczna, w 2020 roku do Gdańska przyjechało niespełna 2 mln gości, o 44 proc. mniej niż rok wcześniej. Do czasu pandemii około jedną trzecią całego ruchu stanowili goście zagraniczni. W ubiegłym roku ich liczba spadła rok do roku o 75%. Liczba gości krajowych wyniosła ponad 1,6 mln i była o 28% niższa niż w roku 2019.

Przyszłość hoteli w Trójmieście

Ograniczony ruch lotniczy, ścięte wydatki na podróże służbowe, eventy w odwrocie – czy droga do rekonwalescencji branży hotelowej w Trójmieście będzie długa? Analizy Hotel Professionals napawają optymizmem - w 2020 roku trójmiasto przyciągające głównie turystów wypoczynkowych osiągnęło najwyższy średni wskaźnik RevPAR spośród największych polskich miast. "Wynik ten wpisuje się w trend zaobserwowany na poziomie globalnym – hotele nadmorskie przycią- gające krajowych turystów wypoczynkowych odnotowywały szybsze i mocniejsze odbicie w stosunku do hoteli miejskich w miesiącach po lockdownie, które przypadły na sezon letni" - czytamy w raporcie ekspertów.

