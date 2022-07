Obiekty grupy PHH z ofertą wakacyjną dla gości z Kartą Dużej Rodziny

Do 15 proc. zniżki na noclegi i gastronomię w wybranych hotelach i obiektach grupy PHH.

Zniżki obowiązują wyłącznie w przypadku dokonania rezerwacji poprzez bezpośrednie kanały obiektu, czyli telefonicznie lub mailowo.

Oferty obiektów honorujących Kartę Dużej Rodziny (KDR) znajdziemy na stronie rezerwacyjnej holdingu www.WPolsceNajlepiej.pl.

– Polski Holding Hotelowy jest partnerem programu Karta Dużej Rodziny. Dlatego, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, przypominamy i zachęcamy wszystkie rodziny, posiadających KDR do wypoczywania w naszych hotelach, gdzie honorowana jest karta. Dzięki temu programowi rodzice trojga lub więcej dzieci mogą korzystać ze specjalnych zniżek w naszych obiektach nad morzem, w górach, a także w innych turystycznych lokalizacjach. Cieszymy się, że jesteśmy częścią tego programu i w ten sposób wspieramy rodziny. Zachęcamy do zwiedzania pięknych zakątków Polski i korzystania z naszych usług – podkreśla Magdalena Szefernaker, rzecznik prasowy Polskiego Holdingu Hotelowego.

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać nawet do 15 proc. zniżki na noclegi oraz na gastronomię w hotelach i obiektach grupy PHH. Zniżki obowiązują wyłącznie w przypadku dokonania rezerwacji poprzez bezpośrednie kanały obiektu, czyli telefonicznie lub mailowo. Możliwa jest również rezerwacja na miejscu. Nie obejmują rezerwacji dokonanych za pośrednictwem innych podmiotów lub stron internetowych pośredników oraz nie łączą się z innymi promocjami. Zniżki zostaną naliczone przy meldowaniu po okazaniu Karty Dużej Rodziny. Informacje o obiektach grupy PHH, w których obowiązuje Karta Dużej Rodziny można znaleźć na stronie www.wpolscenajlepiej.pl.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci. Przystąpienie do programu jest bezpłatne. Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować zarówno instytucje publiczne, jak i przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.