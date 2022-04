Obudową ruchu turystycznego żyje hotelarski Kraków

Hotelarze w Krakowie bardzo mocno odczuli brak ruchu w okresie pandemii.

Po pandemii, kolejnym ciosem dla krakowskiej branży turystycznej okazała się wojna w Ukrainie.

Lwia część planów i działań miasta, podejmowanych dla odbudowy ruchu turystycznego, jest związana z ruchem zagranicznym.

Hotelarze w Krakowie bardzo mocno odczuli brak ruchu w okresie pandemii. Ich głos, to głos rozpaczy: - Przyciągamy gości preferencyjnymi cenami i dzięki temu ruch jest. Nie wiemy, kiedy uda nam się wrócić do cen sprzed pandemii, bo gości jest znacznie mniej - można usłyszeć wśród zarządzających najlepszymi hotelami w mieście.

Za mało przyjezdnych, by każdy hotel zarobił

Hotele spoza ścisłego centrum jeszcze wyraźniej czują spadek ruchu turystycznego. Zdaniem zarządzających tymi obiektami “w obecnej sytuacji baza hotelowa w Krakowie jest o wiele za duża”. - Nie ma dziś w mieście aż tylu przyjezdnych, by każdy hotel zarobił. Zostali nam stali goście. Praca zdalna wyeliminowała większość rezerwacji podróży służbowych. Ruch turystyczny zamarł. Niestety na sezon lato 2022 nie patrzymy zbyt optymistycznie - można usłyszeć w działach sprzedaży hoteli spoza ścisłego centrum.

Obawy co do rozpoczynającego się sezonu

Po pandemii, kolejnym ciosem dla krakowskiej branży turystycznej okazała się tocząca obok wojna. Chyba tylko właściciele posiadający kilka obiektów noclegowych, działających w różnych lokalizacjach i różnym standardzie, którzy swoją ofertę skierowali także do uchodźców patrzą w przyszłość spokojniej. - W hotelach kategorii premium nie przyjmowaliśmy uchodźców. W innych obiektach mamy gości z Ukrainy. Ruch w Krakowie jest. Na pewno nie w takim stopniu, jak miało to miejsce w sezonach przed pandemią, ale myślimy, że w pełni sezonu będzie dobrze - usłyszeliśmy w jednym z hoteli sieciowych. Niektóre z nich są tak dobrej myśli, że nadal rozbudowują swoją krakowską bazę noclegową. Jednak większość hotelarzy miejskich, zwłaszcza tych dysponujących jednym obiektem, ma poważne obawy co do rozpoczynającego się właśnie sezonu.

Działania mające przywrócić ruch turystyczny

Dlatego ostatni miesiąc w Krakowie obfitował w działania mające przywrócić ruch turystyczny do miasta. 17 marca rozpoczęły się rozmowy dotyczące planów odbudowy, zawartych w dokumencie „Polityka zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021–2028”. Wszystkie pomysły, zgłoszone w listopadzie ub.r. a także projekty zgłoszone przez Urząd Miasta Krakowa do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w roku 2021 to działania, o które będzie można aplikować m.in. do UE. Miasto liczy, że dostanie dofinansowanie na ich realizację w perspektywie budżetu na lata 2021-2028. Wartość dyskutowanych projektów to 137 000 000 zł. W działania ma zostać włączona Lokalna Organizacja Turystyczna w Krakowie, nad której kompetencjami i dalszym finansowaniem radzono na spotkaniu.

Z kolei 29 marca rozpoczęło się w Krakowie dwudniowe, międzynarodowe forum miast partnerskich, zgromadzonych wokół projektu Miasta Przyjazne Turystyce - Tourism Friendly Cities. Jego uczestnicy to przedstawiciele władz i organizacji turystycznych z miejsc takich, jak Braga w Portugalii, Caceres w Hiszpanii, Druskienniki na Litwie, Dún Laoghaire-Rathdown w Irlandii, włoska Genua i Rzym czy fińskie Rovaniemi. Gospodarzem spotkania była Anna Korfel-Jasińska, zastępca prezydenta, a klimat spotkania ustaliła asysta przedstawiciela Bractwa Kurkowego, który opowiedział o dziedzictwie historycznym organizacji w Krakowie. Spotkanie przedstawicieli TFC w całości przeznaczono na analizę i finalizację Zintegrowanych Planów Działań - zwanych IAP, opracowanych przez miasta w ramach trwającego projektu.

Temat wojny na Ukrainie i jej wpływu na turystykę naszej części Europy również znalazł swoje miejsce i został poruszony. Uczestnikom warsztatów przedstawiona została oferta turystyczna Starego Miasta, Kazimierza i Nowej Huty. Oni z kolei podzielili się spostrzeżeniami i sugestiami, jak wzbogacić i udoskonalić ofertę turystyczną, w szczególności tą adresowaną dla zagranicznych gości.

28 marca odbyła się III już edycja konferencji Historical Cities 3.0. zatytułowana: „Miasta przyjazne turystyce – w poszukiwaniu nowego modelu atrakcyjności”. Partnerem strategicznym spotkania była organizacja TFC. Projekt Miasta Przyjazne Turystyce - Tourism Friendly Cities, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowany w ramach unijnego programu URBACT III.

Kraków potrzebuje turystów z zagranicy

Lwia część planów i działań miasta, podejmowanych dla odbudowy ruchu turystycznego, jest związana z ruchem zagranicznym. To właśnie w tym sektorze Kraków odnotował największy spadek liczby gości, spowodowany pandemią COVID-19. Dlatego też kampania miejska będzie ukierunkowana na zewnętrzne rynki turystyczne. Spośród wszystkich kierunków przyjazdowych miasto wybrało dwa główne: niemiecki i brytyjski. W warunkach pandemii, od roku 2020, Małopolska odnotowała największy ruch z tych dwóch destynacji i to na nie postanowiła postawić. Wybór ten poparła również branża turystyczna, swój głos wyrażając podczas badania opinii. Oba te kraje hotelarze wskazali jako najlepiej rokujące dla sukcesu akcji promujących przyjazdy do Krakowa i całej Małopolski.

Tymczasem działająca w mieście branża MICE swoją promocję będzie nadal prowadzić w skali globalnej. Turystyka biznesowa obejmuje bowiem całość rynków na świecie, a znaczące spotkania i kongresy organizują organizacje międzynarodowe, które zrzeszają członków zamieszkujących wszystkie kontynenty. Ten projekt traktowany jest jako inicjatywa partnerska, realizowana dzięki współpracy Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Urzędu Miasta Krakowa.