Od 26 czerwca więcej gości na targach i w hotelach. Rząd luzuje obostrzenia

Od 26 czerwca targi i konferencje będą mogły przyjmować 1 gościa na 10 mkw.

Wydarzenia sportowe i koncerty z obłożeniem 50 proc.

W hotelach i obiektach wypoczynkowych zwiększono limit do 75 proc.

Te zasady będą obowiązywały przez całe wakacje.

Od 26 czerwca rząd łagodzi obostrzenia na czas wakacji. Targi i konferencje będą mogły zaprosić większą liczbę gości. Wydarzenia sportowe i koncerty będą się mogły odbywać z 50 proc. obłożeniem miejsc. Wesoła miasteczka również od 26 czerwca przechodzą na 75 proc. obłożenie.

- W hotelach i obiektach wypoczynkowych zwiększamy limit zajętych miejsc do 75 proc. Do tego limitu nie będą wliczane dzieci do 12 roku życia. Chcemy zachęcić dzieci do wyjazdów wakacyjnych - mówi premier Morawiecki.

Od 13 czerwca w kościołach dopuszczalna połowa zajętych miejsc dla wiernych.

Jak uzupełnił minister zdrowia Adam Niedzielski, od najbliższej soboty w kinach będzie dopuszczona sprzedaż jedzenia.

- Od 26 czerwca w kinach i teatrach będzie można zajmować 75 proc. miejsc. Przypominam, że do tego limitu nie wliczają się osoby zaszczepione - komentuje.

Te limity nie dotyczą osób zaszczepionych.