7 listopada w porcie lotniczym Rzeszów-Jasionka odprawiono pasażera nr 900 000 w 2023 roku.

Podczas odlotu samolotu Lufthansy do Monachium okazał się nim Michał Kłeczek z Rzeszowa.

Jubileuszowy podróżny do stolicy Bawarii leciał służbowo.

– Po raz pierwszy w historii portu powitaliśmy 900-tysięcznego pasażera w roku kalendarzowym. To ważny moment w rozwoju naszego lotniska, a jeszcze bardziej cieszę się, że wydarzyło się to na rejsie linii lotniczej Lufthansa, która jest szczególnie ważna dla biznesowego rozwoju regionu. Wszystkich zapraszam do skorzystania z naszej zimowej propozycji do 13 atrakcyjnych destynacji oraz do planowania przyszłorocznych wakacji, gdyż oferta first minute zwykle jest najlepsza – mówi prezes Adam Hamryszczak.

Największy udział w dotychczasowym tegorocznym wyniku mają goście rejsów linii Ryanair (32 procent wszystkich) oraz pasażerowie czarterów (29 proc.) i PLL LOT (22 proc.). Z kolei ulubione kierunki podróżnych to Warszawa (180 tys.), Londyn (155 tys.) i Antalya (105 tys.).

Lotnisko w Jasionce w tym roku pobiło już rekord pasażerski z 2019 roku, wynoszący dokładnie 772 238 osób.

W sezonie zimowym 2023/24 z podrzeszowskiego portu można polecieć do liniami regularnymi do Mediolanu i Rzymu (Włochy), Bristolu, East Midlands, Londynu, Manchesteru (Wielka Brytania), Dublina (Irlandia), Monachium (Niemcy) i Warszawy oraz czarterami do trzech egipskich kurortów - Hurghady. Marsa Alam i Sharm El Sheikh.

