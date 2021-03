Od poniedziałku mazowieckie i lubuskie z obostrzeniami. Zamknięcie hoteli, ograniczenia w centrach handlowych

- Materializuje się czarny scenariusz jeśli chodzi o przyrost pandemii. W ciągu ostatnich siedmiu dni w skali kraju liczba zakażonych na 100 tys. mieszkańców wyniosła 37, a dla Mazowsza i woj. lubelskiego kształtuje się na poziomie mniej więcej 47. Oznacza to, że przekroczony został pułap, który odnotowano na Warmii i Mazurach, gdy na początku marca przywracano tam obostrzenia - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną i wzrost liczby zachorowań zaostrzone zasady zostaną w woj. warmińsko-mazurskim przedłużone do 28 marca, w woj. pomorskim będą obowiązywać od 13 marca do 28 marca. Dołączą do nich woj. mazowieckie i lubuskie, gdzie zasady zostaną wprowadzone od 15 do 28 marca.

W tych okresach swoją działalność muszą zawiesić: baseny (z wyjątkiem funkcjonujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i dla członków kadry narodowej), sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające, kasyna.

Zawieszona zostanie tam również działalność hoteli (z wyjątkiem hoteli robotniczych i tych, które świadczą usługi w ramach podróży służbowych). Zawieszona będzie także działalność galerii handlowych (z wyjątkiem sklepów spożywczych, aptek, drogerii, salonów prasowych, księgarni, sklepów zoologicznych i budowlanych i salonów usługowych), teatrów, muzeów, galerii sztuki, kin, stoków narciarskich, klubów fitness i siłowni oraz obiektów sportowych.

- Czeka nas kontynuacja wzrostów zachorowań, apeluję żebyśmy już w tej chwili, nie czekając na wprowadzenie regulacji, znowu zaczęli stosować regułę "zostań w domu" - apelował w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Jak poinformował minister Niedzielski na razie zdecydowano się na regionalizację, jednak kolejne obostrzenia mogą mieć charakter ogólnopolski.

