Ogólnopolskie Regaty Żeglarskie Hotelarzy z załogą PHH

Tegorocznym hasłem przewodnim regat były „ZMIANY…”, które w największym stopniu dotknęły w ostatnim czasie hotelarzy.

mat.pras.

– Należy szczególnie docenić możliwość spotkania naszej branży, by oprócz integracji i sportowej, zdrowej rywalizacji, rzecz jasna w duchu przyjaźni, móc wspólnie zastanowić się nad tym jak zachodzące zmiany przekierować na pozytywne kierunki, rozwój i wspólną współpracę. To dla nas czas inspirujących dyskusji nad tym co wszyscy razem i każdy z osobna może dziś zrobić, aby jak najlepiej odnaleźć się w nowych realiach, by zwyczajnie nie osiąść na mieliźnie przeciętności. Tegoroczne regaty po raz kolejny pokazały, że nawet jeśli przychodzi nam zwątpić w „bezpieczny port”, łatwiej o nowe horyzonty możliwości, ponieważ nikt z nas nie jest w tej podróży sam – mówi Elżbieta Lendo, prezes zarządu Harmony Polish Hotels i dodaje – Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim hotelarzom, przyjaciołom, żeglarzom, którzy docenili możliwość bycia z nami, po prostu razem, znowu po tej samej stronie brzegu.

mat.pras.

W tym roku do udziału w przygodzie pod żaglami zgłosiło się siedemnaście załóg hotelarzy z całej Polski, m. in. załoga Polskiego Holdingu Hotelowego. – Dziękujemy Harmony Polish Hotels za zaproszenie do udziału w XVIII Ogólnopolskich Regatach Żeglarskich. Cieszymy się, że jako zespół Polskiego Holdingu Hotelowego mogliśmy wspólnie z innymi hotelarzami brać udział w zawodach i wprowadzić trochę sportowej rywalizacji na mazurskie wody. To wydarzenie po raz kolejny pokazało, że hotelarze są solidarni i mogą wspólnie nie tylko podejmować działania dla dobra całej naszej branży, ale też dobrze się razem bawić, co jest szczególnie ważne w tych trudnych, pandemicznych czasach – podkreślił Gheorghe Marian Cristescu, prezes Polskiego Holdingu Hotelowego.