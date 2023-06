Firmy zaangażowane w organizację mierzą się z falą kibiców i sportowców i myślą, jak na tym wydarzeniu zarobić. Zawodnicy - jak się wypromować. Startują III Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska.

Igrzyska Europejskie 2023 – multidyscyplinarne zawody sportowe - ruszają w Krakowie od 21 czerwca i potrwają do 2 lipca 2023 roku.

Miasto żyje Igrzyskami Europejskimi - na Rynku znowu jest gwarno, miasto wita rzesze gości.

Transmisje telewizyjne ze zmagań sportowców transmitowane są w świat - do 49 krajów Europy. W przerwach widzowie oglądają spoty promujące Małopolskę i Kraków.

Branża hotelowa notuje wysokie obłożenie i to pomimo faktu, że przed imprezą ceny miejsc noclegowych znacząco wzrosły.

Restauratorzy także czekają na gości, zwiedzających miasto po emocjach sportowych.

Na lotnisku widać mocno wzmożony ruch.

Mimo dużego napływu gości, widocznego w regionie gołym okiem - jest jeszcze o wiele za wcześnie, aby pokusić się o statystyki dla imprezy.

Czy dziś na krakowskich Balicach jest ruch dużo większy niż zwykle? Gołym okiem widać, że przez lotnisko trudno się przecisnąć.

Mamy reklamę od Lizbony, poprzez Paryż, Norymbergę czy Podgorice. Zapowiedzi Igrzysk Europejskich i startów drużyn narodowych z tych krajów podczas transmisji sportowych z różnych dyscyplin sportu w wielu telewizjach się pojawiały - mówi Janusz Kozioł, pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju Kultury Fizycznej.

Tak duża promocja europejska każdej destynacji turystycznej na pewno jest potrzebna. Dziś widać gołym okiem, że przynosi efekty.

W Krakowie samoloty lądują dziś cały czas, a terminal pełen jest sportowców.

W związku z Igrzyskami Europejskimi od kilku dni wzrósł ruch na krakowskim lotnisku. Sportowcy i goście przylatują głownie rejsowymi samolotami, choć zdarzają się oczywiście także i czartery - powiedziała portalowi PropertyNews Natalia Vince, rzecznik krakowskiego portu lotniczego.

Drużyny sportowe przybywają na Balice - Fot. materiały z profilu FB Krakow Airport

Dla wygody przylatujących przed bramkami odprawy przylotów stanęły specjalne punkty informacyjne.

To tzw. welcome desk, w których wolontariusze udzielają informacji i kierują do autobusów przed terminalem - wyjaśnia Natalia Vince.

BALICE witają sportowców i gości Igrzysk Europejskich przy welcome desk - fot. profil FB Krakow Airport

Tymczasem na Rynku powstaje prawdziwy kort sportowy. Miejsca musiała mu ustąpić nawet zabytkowa skarbonka.

U stóp ratusza przygotowano już miejsca dla widzów, trwają jeszcze prace przy tworzeniu miejsc do odbywania meczów.

To tu w najbliższą sobotę i niedzielę odbędą się finały mistrzostw Europy w padlu.

Igrzyska Europejskie: Tarnów, Krynica, Zakopane i więcej

W Igrzyskach Europejskich weźmie udział cały region.

Od rana w Kryspinowie ścigają się kajaki.

W weekend podkrakowskimi Krzeszowicami zawładną BMX-y. Olimpijski chrzest bojowy przejdzie tutejszy skatepark.

Dziś pierwsze pojedynki obejrzy także Tarnów i Chorzów, Oświęcim i Krzeszowice. Szczególnie w Tarnowie mocno widać napływ sportowców i gości.

To są trzecie Igrzyska kontynentalne w Europie. W Azji czy we Wspólnocie Niepodległych Państw to są wydarzenia cieszące się ogromną popularnością i imprezy o dużym znaczeniu dla tych wspólnot.

Są okazją, by zapracować na stypendia sportowe i by przez sukcesy medalowe zaistnieć w świecie promocji każdej z dyscyplin sportowych - wyjaśnia Janusz Kozioł, pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju Kultury Fizycznej.

Do tej pory Igrzyska odbywały się w Azerbejdżanie albo na Białorusi.

Kraków jest zatem ważnym, nowym otwarciem na Europę dla tej imprezy. Wszystkim w regionie zależy, by okazał się odpowiednim szyldem dla organizacji wydarzenia tej rangi.

Założenie magistratu jest proste: mieszkańcy Krakowa mają na tej imprezie skorzystać.

Inwestycje w zakup wagonów tramwajowych, w drogi i obiekty sportowe sprawiają, że korzyści przeważają nad kosztami, jakie miasto i region poniosły na poczet organizacji imprezy.

Siedem tysięcy sportowców wystartuje w zawodach organizowanych w regionie. Głównie gromadzi ich Kraków i Chorzów.

Obsługę gości wspierają rzesze wolontariuszy.

Igrzyska Europejskie - przypomnienie Krakowa

To duża szansa biznesowa dla hotelarzy, restauratorów i handlu.

W Krakowie jesteśmy przekonani, że po wsze czasy będziemy perłą turystyki. Ale pandemia jasno nam pokazała, że to nie jest dane raz na zawsze - mówi pełnomocnik prezydenta.

Na przykładzie takich miast, jak na przykład czeska Praga, łatwo można zaobserwować, że w turystyce nastąpiła zapaść.

Minął boom turystyczny i za duże pieniądze trzeba było odbudowywać ruch, żeby Praga znów mogła być turystyczną perełką.

Nie chcielibyśmy doczekać w Krakowie czegoś podobnego. Ale niespodziewane sytuacje najpierw pandemii, a potem wojny w Ukrainie powodują, że zachodni turyści najpierw nie mogli podróżować, a później mieli obawy, że wojna jest zbyt blisko Krakowa - tłumaczy Janusz Kozioł.

Czy same igrzyska są w stanie turystykę uratować?

Nie, absolutnie nie, ale ma to być ożywienie ruchu turystycznego i inwestycja - wyjaśnia Janusz Kozioł.

Zdaniem władz miasta, po ostatnim okresie, który mało sprzyjał podróżom, dziś trzeba turystom Kraków po prostu przypomnieć.

Dwa lata zastoju w turystyce to bardzo dużo.

W tym czasie na rynku pojawiły się nowe, interesujące destynacje, które starają się ściągnąć do siebie turystów.

Od pewnego czasu Rumunia stała się niezwykle atrakcyjna i konkurencja w turystyce jest naprawdę duża - mówi Janusz Kozioł. - Nad ofertą turystyczną musimy pracować i w Krakowie, i w Małopolsce. Najpierw utrzymać poziom z okresu, kiedy mieliśmy bardzo dobre statystyki, a potem może jeszcze lepiej rozbudować ofertę turystyczną na przyszłość.

Kraków to specyficzne miasto, gdzie szczególnie jest widoczna zasada, która mówi, że jeśli jest dobrze, to się o tym nie rozmawia.

Wiele hoteli od dawna ma bardzo mocne obłożenie, a po informacji o organizacji igrzysk od razu podniosły się ceny, i to bardzo znacznie.

Organizując przyjazdy kibiców, widzimy, że w Krakowie hotele są droższe, niż zazwyczaj w sezonie. Nie wiem, czy to jest najlepszy możliwy dla rozwoju turystyki trend, ale to obserwujemy - zauważa Kozioł.

Promocja obejmuje jednak nie tylko Kraków, ale i całą Małopolskę, która jest znacznie mniej rozpoznawalna na świecie od Krakowa.

Na promocji skorzysta Krynica, Zakopane, ale też i Tarnów który przyciąga turystów okolicznymi winnicami, które stają się coraz bardziej popularne, i warto tam być, żeby coś fajnego zobaczyć i skosztować.

