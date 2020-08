Opłata uzdrowiskowa mniejsza nawet o 90 proc. Gminy proszą o wsparcie

Gminy uzdrowiskowe zanotowały - z powodu pandemii koronawirusa - zmniejszenie wysokości opłaty uzdrowiskowej od 70 do nawet 90 proc. Obawiają się, że wkrótce wójtom i burmistrzom po prostu zabraknie pieniędzy na realizację zadań uzdrowiskowych. Podczas ostatniego walnego zebrania członków Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP zdecydowano o wystąpieniu do rządu o "konkretne wsparcie".

Walne zebranie członków Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP (SGU RP) odbyło się w drugiej połowie sierpnia w Szczawnicy. Uczestnicy podzielili się między sobą m.in. informacjami o zmniejszonych wpływach podatkowych. Z danych wynika, że wpływy z tytułu podatku PIT w gminach uzdrowiskowych spadły średnio o 9 proc.

Dużo gorzej wyglądają jednak wyniki finansowe biorąc pod uwagę tylko tzw. opłatę uzdrowiskową. Z powodu pandemii koronawirusa, do gmin uzdrowiskowych wpłynęło od 70 do nawet 90 proc. mniej pieniędzy niż w 2019 r.

- Opłata ta jest przeznaczona na utrzymanie zieleni, rabat kwiatowych, parków, fontann, deptaków, promenad, tężni i publicznych miejsc rekreacji oraz na realizację innych kosztownych zadań uzdrowiskowych. Jest też przeznaczona na realizację inwestycji uzdrowiskowych, których kontynuacja w obecnej sytuacji stanęła pod znakiem zapytania. Wprowadzenie "czerwonych stref” w kilku uzdrowiskach doprowadziło do załamania ruchu turystycznego i zamknięcia zakładów lecznictwa uzdrowiskowego. To oznacza dalsze kłopoty gmin uzdrowiskowych które po lockdownie powoli zaczęły wychodzić z kryzysu. Dzisiaj dotknął je także kryzys wizerunkowy, trudny do odrobienia w krótkiej perspektywie - czytamy w komunikacie SGU RP.

