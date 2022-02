Optymizm i ożywienie w branży hotelarskiej. Accor publikuje wyniki za 2021 rok

Opublikowano oficjalne statystyki firmy Accor za 2021 rok.

"Od wiosny z miesiąca na miesiąc obserwujemy rosnące wyniki" - mówią przedstawiciele hotelowego giganta.

Jak zapowiadają, w 2022 roku w rozwoju firmy chcą postawić na doświadczenie, zrównoważoną turystykę i technologie cyfrowe.

Accor w 2021 roku zanotował wzrost przychodów o 36 proc. do 2204 mln euro. Zysk operacyjny przedsiębiorstwa kształtuje się na poziomie 22 mln euro, z kolei udział grupy w zysku netto to 85 mln euro.

Wyniki Accor osiągnięte dzięki determinacji, wytrwałości i hojności

Jak komentuje Sébastien Bazin, przewodniczący i CEO Accor, pomimo wyzwań, jakie przyniósł początek roku w związku z kolejnymi restrykcjami sanitarnymi, 2021 pokazał znaczącą poprawę biznesu. - Od wiosny obserwowaliśmy rosnące wyniki z miesiąca na miesiąc do samego grudnia. Pomyślne wyniki osiągnęliśmy dzięki sile naszych marek, dyscyplinie finansowej i wysiłkom wszystkich zespołów, które przez cały rok wykazały się determinacją, wytrwałością i hojnością - wskazuje.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

- Dzięki ich mobilizacji udało się nam utrzymać silniejszą pozycję i zdobyliśmy udziały w rynku we wszystkich kluczowych regionach. Co więcej, nasza oferta nadal się rozwija, a segment Luxury & Upscale stanowi blisko 40 proc. planowanych otwarć, co oznacza 12-punktowy wzrost w ciągu ostatnich 4 lat - wylicza.

Przewodniczący i CEO Accor zapowiada dalszy rozwój

- W związku z tym, że chęć powrotu do podróżowania nigdy nie była silniejsza, jesteśmy na dobrej drodze, aby jak najlepiej wykorzystać ten trend na wszystkich rynkach, na których funkcjonujemy. W 2022 roku nadal rozwijamy naszą wizję, coraz mocniej opartą na doświadczeniu i zrównoważonej turystce, wspieranej przez nowoczesne technologie cyfrowe. Uzbrojeni w te mocne strony, mamy pewność, że jesteśmy w stanie nieprzerwanie tworzyć wartość dla naszych gości, zespołów partnerów, a także akcjonariuszy - podsumowuje Sébastien Bazin.