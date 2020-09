Orbis: Przewagą hoteli stanie się odpowiednio przygotowana, elastyczna oferta

O kondycji rynku hotelowego będziemy rozmawiać podczas Property Forum 2020 w Warszawie. Zapraszamy!

Jak pandemia wpłynęła na plany inwestycyjne Orbisu?

Dominik Sołtysik: Rozwój sytuacji związanej z pandemią wpłynął na wstrzymanie części prac inwestycyjnych. Jednym z przedsięwzięć, które kontynuujemy jest budowa pierwszego w Szczecinie, a zarazem na Pomorzu Zachodnim, obiektu marki ibis Styles (161 pokoi), zlokalizowanym na Starym Mieście, po dawnym hotelu Arkona. Oddanie hotelu do eksploatacji planowane jest na 2021 rok. Aktualnie koncentrujemy się przede wszystkim na poprawie działalności operacyjnej i niezbędnych pracach związanych z przyszłym bezpieczeństwem pracowników oraz gości. Nasza strategia się nie zmienia - jesteśmy operatorem i właścicielem hoteli oraz chcemy inwestować w nieruchomości, modernizować je i dokonywać transakcji. Zachowujemy pokorę i ostrożność, stale monitorujemy sytuację i w zależności od kondycji rynku hotelowego, a także zapotrzebowania na jego usługi, będziemy podejmowali kolejne kroki.

Jak funkcjonują pozostałe hotele?

Obecnie we wszystkich krajach Europy Wschodniej, w których działamy, otwarte są już 65 hoteli, które stanowią 89 proc. naszej sieci. Monitorujemy sytuację w regionie, trzymamy się zaleceń rządowych i przygotowujemy się do ponownego otwarcia kolejnych obiektów. Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oraz gości jest naszym priorytetem, dlatego podejmujemy wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić im odpowiednie środowisko. W naszej działalności korzystamy ze wsparcia grupy Accor, która we współpracy z Bureau Veritas opracowuje wytyczne, procedury i zaświadczenia sanitarne, a nasi pracownicy są zgodnie z nimi szkoleni. Accor podjął również współpracę z AXA, światowym liderem w dziedzinie ubezpieczeń, dzięki czemu oferta hoteli jest uzupełniona o wsparcie medyczne. W naszych hotelach pojawiają się elementy przypominające o konieczności zachowania dystansu społecznego czy też przezroczyste ścianki chroniące pracowników recepcji. Zapewniamy też wszystkim maseczki ochronne, możliwość pomiaru temperatury i ogólnodostępne żele.

1

2

Retransmisja sesji: EEC Online - Sesja: Rynek nieruchomości komercyjnych – koniunktura, inwestycje, klient