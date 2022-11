Już niedługo legendarny pociąg Orient Express znowu wjedzie na tory. Ekskluzywny projekt szykuje otwarcie rezerwacji dla pierwszych pasażerów już w grudniu. Historyczny kurs rozpocznie się w 2024 r.

Legendarny Orient Express powraca.

Pierwsi pasażerowie będą mieć okazję wejść na pokład historycznego pociągu i odbyć niezapomnianą podróż już w 2024 roku.



Orient Express La Dolce Vita to luksusowy projekt turystyczno-kolejowy powołany do życia przez Arsenale S.p.A. i Orient Express, część grupy Accor. Pierwsi pasażerowie będą mieć okazję wejść na pokład historycznego pociągu i odbyć niezapomnianą podróż już w 2024 roku. Trasa legendarnego składu obejmuje przejazd przez Włochy z północy na południe, podążając sześcioma kultowymi szlakami. Trasy zostały zaprojektowane tak, aby stworzyć ekskluzywne wrażenia podróżnicze, odkrywając przed pasażerami najpiękniejsze zakątki Półwyspu Apenińskiego: od malowniczych Alp po rajskie plaże południa Włoch, od piękna Wenecji po cudowność Rzymu czy Palermo.

Kabina w Orient Express La Dolce Vita.

W 2024 roku pierwsze włoskie hotele luksusowej marki - Orient Express La Minerva w Rzymie i Orient Express Palazzo Donà Giovannelli w Wenecji - powitają w swoich progach pasażerów Orient Express La Dolce Vita. Kolejne międzynarodowe destynacje i przystanki zawitają na trasę kultowego pociągu w niedalekiej przyszłości.

Przywrócony do życia pociąg składa hołd epoce "La Dolce Vita", która nawiązuje do artystycznego i kulturalnego entuzjazmu Włoch lat 60. Zaprojektowany przez studio architektoniczne i projektowe Dimorestudio, założone przez Emiliano Salci i Britt Moran w 2003 roku, skład Orient Express La Dolce Vita łączy włoski styl życia z duchem współczesnych podróży. Wystawny wystrój pojazdu zachwyci wszystkich pasażerów w 12 luksusowych kabinach, 18 apartamentach, wykwintnym apartamencie "La Dolce Vita" oraz ekskluzywnej restauracji. Dzięki temu będzie to miejsce idealne dla wielbicieli sztuki, rzemiosła, designu i kreatywności złotej epoki Włoch – lat 60. i 70.

Wyjątkowe wnętrza Orient Express La Dolce Vita.

Najlepsi światowi szefowie kuchni i sommelierzy zaoferują pasażerom najwyższej klasy 5-gwiazdkową obsługę, odkrywając przed nimi znakomitość stylu życia „Made in Italy”, delektując się wspaniałą gastronomią i wybornymi włoskimi winami. Na stacjipowita gości, oferując im bogaty wybór napojów oraz udzielając porad i wskazówek do niezapomnianej podróży.

Najlepsi światowi szefowie kuchni zaoferują pasażerom najwyższej klasy 5-gwiazdkową obsługę.

Dzięki wsparciu grupy Accor jako oficjalnego partnera hotelowego, oraz partnerstwu z Trenitalia – Gruppo Ferrovie dello Stato – i Fondazione FS Italiane, Orient Express La Dolce Vita zaprosi pasażerów do wspólnej podróży trasą liczącą ponad 16 tys. km przez historyczne skarby Italli.

W 2021 roku Orient Express ogłosił plany dotyczące nowego pociągu Orient Express La Dolce Vita. W tym roku Orient Express powraca na flagowe, światowe targi luksusowych podróży – ILTM Cannes, gdzie w dniach od 5 do 8 grudnia oficjalnie otworzy wstępne rezerwacje na długo oczekiwaną usługę kolejową. Podczas wydarzenia uczestnicy konferencji będą mieli okazję codziennie od 16:30 do 18:00 skosztować aperitify jako przedsmak Orient Express La Dolce Vita.

Wstępne rezerwacje startują 6 grudnia. Aby dokonać wstępnej rezerwacji, należy skontaktować się z lokalnym biurem rezerwacyjnym, które koordynuje sprzedaż biletów online. Wszystkie niezbędne dane kontaktowe będą dostępne pod adresem www.orient-express.com/la-dolce-vita.

Przy dokonaniu wcześniejszej rezerwacji na kwotę 500 €, która podlega zwrotowi, pasażerowie mogą otrzymać status “priorytetowego podróżnego”. W przypadku ostatecznego potwierdzenia rezerwacji, wspomniany depozyt zostanie odjęty od ostatecznej ceny całej podróży. Ceny biletów na przejazd historycznym składem zaczynają się od 2000 € za osobę za noc w kabinie deluxe. Ceny będą dopasowywane do planu podróży i wybranych dat przejazdu.

