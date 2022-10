140 lat temu Georges Nagelmackers uruchomił pierwsze luksusowe pociągi Orient Express. W dzisiejszych czasach legenda tego wyjątkowego składu ożywa na nowo.

Zabytkowe wagony niezwykłej wartości, po burzliwej historii w końcu w nowej formie powrócą do służby.

Przed premierą w 2025 roku, Orient Express pokazuje nigdy wcześniej nieujawniane dekoracje na zachwycającej wystawie w Paryżu.

Jesteśmy dumni, że możemy dziś pokazać pierwsze zdjęcia przyszłego pociągu Orient Express. Opowieść inspirowana marzeniami o podróżach niezwykłym składem, obiektem wszelkich fantazji w końcu staje się rzeczywistością. Projekt Maxime d'Angeac, wraz z ujawnieniem luksusu, nowoczesności i francuskiej elegancji, przywraca mit i legendę do życia. Dzięki temu Orient Express znów zabłyśnie, dumny ze swojej 140-letniej historii, patrząc w przyszłość. Legenda trwa – mówi Sébastien Bazin, Chairman & CEO Accor.

Wystawa „Orient Express Revelation” zabiera we wciągającą podróż pełną wrażeń. Sekretne drzwi uchylają rąbka tajemnicy do wyjątkowego cyfrowego doświadczenia, odkrywając fantastyczne wagony i projekt architekta Maxime d'Angeac. To oryginalna eksploracja, która ujawnia pociąg o bajecznym designie, inspirowany 1920 rokiem i zaprojektowany zgodnie ze standardami współczesnego luksusu.

Miłośnik powieści podróżniczych, architekt Maxime d'Angeac, zafascynowany wielkimi rewolucyjnymi ruchami artystycznymi, od 20 lat realizuje prestiżowe projekty renowacji i dekoracji luksusowych domów, takich jak Daum, Hermès i Guerlain. Dzięki temu projektowi tworzy nową wersję mitu o Orient Expresie. Jak wyjaśnia: jest to reinterpretacja legendarnego pociągu, pomyślanego jako nowa ambasada francuskiego luksusu, sublimowana przez know-how i talenty najlepszych francuskich rzemieślników.

Orient Express po raz pierwszy odsłania wystrój przyszłego wagonu barowego.

po raz pierwszy odsłania wystrój przyszłego wagonu barowego, wystawnej gabloty zapraszającej pasażerów pod duże kopuły światła inspirowane stylem Drugiego Imperium. W barze znajduje się szklana lada, oddająca hołd. Przy każdym stole znajduje się zegar przywołujący na koktajle i kolacje. Pierwszy przycisk na maszynie jest zarezerwowany dla serwisu szampana, podczas gdy drugi wzywa personel.

Spektakularny i nieoczekiwany wagon restauracyjny powraca do stylu klasycznego Orient Expressu. Maxime d'Angeac reinterpretuje motyw „szyny” stworzony przez Suzanne Lalique-Haviland w 1930 roku, który został przerobiony na ściankach przy użyciu techniki stoneboard. Pod lustrzanym sufitem, poprzecinanym szeregiem łuków, w pełnej harmonii układają się stoły i fotele oświetlone abażurami nawiązującymi do oryginalnych modeli.

Wyznacznikiem apartamentów jest absolutny komforty połączony z duchem funkcjonalności. Wszystkie kąty są zaokrąglone, ścianki działowe pokryte szlachetnym drewnem i skórą, zagłówki wypełnione drewnem, masą perłową i brązem. W zakątkach dyskretnie objawiają się słynne panele Lalique „Blackbirds & Grapes”, pochodzące z zabytkowego pociągu. Przy „Wielkiej Transformacji” duże sofy ujawniają się na uboczu ogromnego łóżka. Łazienka i garderoba uzupełniają pomysłowy układ każdego apartamentu.

Wystawa „Orient Express Revelation” po odwiedzinach Paryża zatrzyma się w Design Miami/ w Miami Beach na Florydzie, gdzie będzie gościć od 30 listopada do 4 grudnia.

