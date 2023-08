Orlen w ruchu ma nowy punkt, gastronomiczna oferta spod czerwonego szyldu czeka na pasażerów portu lotniczego w Bydgoszczy.

Jeszcze więcej gastronomi na bydgoskim lotnisku.

Pasażerowie mogą teraz skorzystać także z oferty Orlen w ruchu

Oferta gastronomiczna lotniska to również: Bistro in Heaven, So!Coffee, Baltona Hala Odlotów.

Od dzisiaj nasi pasażerowie mogą korzystać z nowego punktu handlowego otwartego w hali ogólnodostępnej terminalu Lotniska Bydgoszcz. Tym samym Orlen w ruchu dołącza do grona naszych partnerów, wzbogacając ofertę handlowo-gastronomiczną Portu Lotniczego Bydgoszcz - podała oficjalna strona bydgoskiego lotniska.

Orlen w ruchu oferuje między innymi kawę fair-trade, hot-dogi i menu produktów gastronomicznych. Orlen w ruchu to także wolnostojące i samoobsługowe Kąciki Kawowe.

W II kwartale br. Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. obsłużył 94 114 pasażerów, co stanowi ponad 150% wykonania w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku oraz blisko 85% II kwartału 2019 roku na Lotnisku Bydgoszcz. Zrealizowano 2853 operacji lotniczych.

W czerwcu do siatki połączeń dołączył także kierunek realizowany przez Polskie Linie Lotnicze LOT – Kraków. Rejsy do stolicy małopolski odbywają się dwa razy w tygodniu – we wtorki i soboty.

