Serwis TripAdvisor opublikował listę najlepszych luksusowych hoteli na świecie 2023. Na szczycie znalazł się imponujący Pałac Rambagh w Jaipurze, który przed laty należał do indyjskich maharadżów.

Znany serwis podróżniczy TripAdvisor opublikował właśnie listę Najlepszych Hoteli na Świecie 2023.

Tworząc ranking pod uwagę wzięte zostało aż 1,5 miliona hoteli.

Za najbardziej luksusowy hotel na świecie uznano Pałac Rambagh w Jaipurze, zwany również Klejnotem Jaipuru.

TripAdvisor postanowił przyjrzeć się setkom recenzji umieszczonych na ich stronie w ciągu 2022 roku i wziął pod uwagę aż 1,5 miliona hoteli. Analizując te wyniki, stworzył ranking Najlepszych Hoteli na Świecie, rekomendując je swoim użytkownikom na sezon 2023.

Za najbardziej luksusowy hotel na świecie uznano Pałac Rambagh w Jaipurze. Jego główne zalety to imponujący basen, strefa SPA czy luksusowe wnętrza rodem z indyjskich baśni. „Klejnot Jaipuru” – bo tak potocznie określa się to miejsce – przed laty należało do indyjskich maharadżów, dziś swoim luksusem rozpieszcza najbardziej wymagających gości.

Przedstawiciele TripAdvisor podkreślają, że destynacje z największą liczbą wysokiej jakości hoteli to: Malediwy, Brazylia i właśnie Indie, w których zlokalizowany jest Rambagh Palace w Jaipurze.

