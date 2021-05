Oto pierwszy hotel w Polsce z antywirusowym oczyszczaczem powietrza

Hotel Dębowy Biowellness & Spa na Dolnym Śląsku jest pierwszym w Polsce hotelem testującym certyfikowane urządzenie do oczyszczania powietrza, którego skuteczność sprawdzono w placówkach medycznych.

Bezpieczna jakość powietrza - „niewidzialne” wyzwanie dla branży hotelarskiej

Jakość powietrza jest jednym z czynników, na które podróżujący zwracają dziś szczególną uwagę. W dobie pandemii coraz większe znaczenie ma nie tylko mikroklimat i czystość powietrza zewnętrznego, ale także jakość powietrza wewnętrznego i bezpieczeństwo zapewniane gościom.

Poza stosowaniem się do ogólnych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa hotele wdrażają coraz bardziej zaawansowane technologie poprawiające jakość powietrza w pomieszczeniach. To jeden z elementów działań hotelarzy na całym świecie, mających na celu przywrócenie sprawnego funkcjonowania branży.

– Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych gości i pracowników, szukaliśmy wydajnego urządzenia oczyszczającego powietrze z wirusów, które zapewniłoby filtrację na poziomie bliskim 100 proc. – mówi Karolina Sochaj, manager Hotelu Dębowego.

Zwykłe oczyszczacze powietrza stosowane w domach to zdecydowanie za mało, by uzyskać optymalną czystość powietrza w hotelach. Urządzenie stosowane w hotelu jest przystosowane do wykorzystania w dużych pomieszczeniach (ma wydajność wymiany/oczyszczenia 100 proc. powietrza 450 mszesc. na godzinę) oraz posiada certyfikaty potwierdzające jego skuteczność. Oczyszczacz nowej generacji łączy w sobie wyspecjalizowane zalety filtrów HEPA, lampy UV-C i miedzi, która przyspiesza rozkład mikroorganizmów i wirusów. Eliminuje nie tylko cząsteczki smogu, kurz i alergeny, ale także zanieczyszczenia chemiczne pochodzące ze środków czyszczących oraz biologiczne, takie jak bakterie i wirusy. Gwarantuje skuteczność filtracji na poziomie 99,995 proc. i stałe monitorowanie tego procesu. Może być używane m.in. w hotelowej recepcji, lobby, restauracji czy siłowni, a także w pokojach, aby przygotować pomieszczenie na przyjazd kolejnych gości.

Hotel Dębowy Biowellness & Spa usytuowany jest w spokojnej i zielonej okolicy w Bielawie, u podnóża Gór Sowich. Kompleks ten składa się z dwóch historycznych obiektów noclegowych - Rezydencji Dębowej i Pałacu Dębowego - rozmieszczonych na terenie 10-hektarowego parku.