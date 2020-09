Otwarcie kładki na Wyspę Spichrzów kończy I etap inwestycji Granaria

Początek projektu Granaria sięga 31 marca 2015 r., kiedy podpisano umowę partnerstwa publiczno-prywatnego między konsorcjum firm Immobel i Multibud oraz miastem Gdańsk. Otwierana uroczyście kładka to jedno z zadań publicznych, które inwestor jest zobowiązany wykona w ramach partnerstwa wykonać do końca 2023 roku na rzecz Gdańska w zamian za przekazane grunty. Pozostałe to: budowa układu drogowego i przebudowanie ul. Chmielnej, modernizacja Mostu Stągiewnego wraz z budową mariny. Prace przygotowawcze do modernizacji mostu już się rozpoczęły, a prace budowlane ruszyć mają w kwietniu 2021 roku i w ciągu 12-14 miesięcy most wraz z powstającą równolegle mariną, powinien być gotowy.



W ramach pierwszego oddawanego sukcesywnie do użytku etapu inwestycji (pomiędzy ul. Pożarniczą a północnym cyplem Wyspy) powstał zespół budynków hotelowych o powierzchni ponad 14 tys. mkw. oraz budynek usługowo-mieszkalny o powierzchni ponad 9 tys. m kw. Część usługowa obejmuje 30 lokali oraz 129 lokali typu aparthotel i apartamentów mieszkalnych. Na dwóch kondygnacjach podziemnych wybudowano 139 miejsc parkingowych.

W drugim etapie powstaną kolejno: wspólna część podziemna (na którą składać się będzie m.in. parking na 525 samochodów) oraz część naziemna, czyli drugi (po Holiday Inn) hotel (240 pokoi), budynki biurowe i budynki mieszkalne (500 apartamentów). W parterach powstać mają lokale usługowe, przede wszystkim gastronomiczne.

Zaprojektowano również całoroczny ogólnodostępny pasaż łączący ul. Stągiewną z ul. Pożarniczą. Nad nim powstanie zielony dziedziniec dla mieszkańców i gości hotelowych. Projekt powstał w pracowni Mąka i Sojka Architekci z Warszawy.

- To będzie przepiękna galeria miejska na prawie 7 tys. mkw. Miasto wcześniej chciało mieć plac miejski. To będzie plac miejski, ale pod dachem, czynny cały rok - zapewnia Wojciech Ciurzyński, prezes spółki Multibud . - Będzie można tu przyjść z dziećmi, pójść do kina, do klubu, będą ciekawe butiki, wystawy i koncerty. To miejsce będzie żyło cały rok i przyciągało nie tylko ludzi z Trójmiasta, ale z całej Polski.