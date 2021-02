Otwarte stoki umożliwią zmniejszenie gigantycznej straty

Kontynuacji otwarcia stoków narciarskich w reżimie sanitarnym domaga się Komitet Narty Snowboard Outdoor, który zrzesza m.in. producentów i dystrybutorów sprzętu do uprawiania sportów zimowych. Przestrzega przy tym, że sugerowanie się jednostkowym przykładem rzekomego stłoczenia obok siebie narciarzy w kolejce do wyciągu, jaki przedstawiły ostatnio media, doprowadzić może do katastrofalnych konsekwencji dla branży, zwłaszcza, że dziś stanowczo za wcześnie wnioskować, czy spowodować to mogło wzrost zakażeń koronawirusem.

Pomimo warunkowego otwarcia stoków, producenci czy dystrybutorzy sprzętu narciarskiego i snowboardowego stoją na krawędzi bankructwa. Spowodowaną trwającym ponad 3 miesiące (od listopada do prawie połowy lutego) zakazem korzystania z tras narciarskich stratę szacują dziś na kilkadziesiąt milionów złotych. Pojawiająca się ostatnio informacja o ewentualnym, ponownym zamknięciu stoków mogła by stać się dla nich śmiertelnym ciosem. Gdyby zapadła taka decyzja, byłaby ona całkowicie pozbawiona podstaw – uważają.

- Podejmowanie jej na podstawie jednego, ekstremalnego przykładu, jaki przedstawiły media, stawiało by władze w bardzo złym świetle: jako tych, którym wystarczy zaledwie pokazać jeden moment swoistego „spiętrzenia” stojących w kolejce do wyciągu narciarzy, zwłaszcza, że chwilę później sytuacja została już rozładowana, by podejmować decyzje, od których zależy los całej branży i tysięcy zatrudnionych w niej osób – zwraca uwagę Arkadiusz Walus z Komitetu Narty Snowboard Outdoor, przytaczając medyczne opinie dotyczące rzeczywistego zagrożenia zarażeniem się COVID 19: - Okres inkubacji wirusa trwać może około tygodnia, a nawet kilkanaście dni, dlatego straszenie ponownym zakazem zaraz po pokazaniu chwilowego tłoku na stoku to krzywdzące działanie wymierzone w branżę, która dziś ledwo wiąże koniec z końcem, a do tego cały czas pozbawiona jest pomocy od państwa i od PFR – uważa Arkadiusz Walus.

Właściciele i administratorzy stacji narciarskich (Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne) zapewniają, że rygory anty epidemiczne są stale, i to bardzo restrykcyjnie, na stokach przestrzegane. Twierdzą, że poświęcili wiele czasu, by przygotować standardy zapewniające bezpieczeństwo sanitarne na najwyższym poziomie, zaś media ponownie jako wyznacznik funkcjonowania całej branży przytaczają obrazy z jednego newralgicznego momentu, mimo że ogólna sytuacja na stokach w całej Polsce wygląda zupełnie inaczej. - Mimo, że media obiegają fotografie zatłoczonego stoku, właściciele z całym przekonaniem stwierdzają, że są to tylko wyjątki. Stacje narciarskie, w przeważającej części dnia, pozbawione są tłumów, o których chętnie w ubiegły weekend pisali najwięksi przedstawiciele środków masowego przekazu. Porównywanie spacerów po zakopiańskich Krupówkach z możliwością aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu jest bezzasadne – przeczytać można na stronie Polskich Stacji Narciarskich i Turystycznych, dla których obecnie najważniejsze jest utrzymanie antyepidemicznych rygorów na stokach. - Bezpieczeństwo turystom mają zapewnić liczne rozwiązania: częste odkażanie przestrzeni wspólnych i sprzętu w wypożyczalniach, możliwość kupowania biletów online, czy udostępnianie dozowników z płynem dezynfekującym. Wszystkie zasady związane z przestrzeganiem reżimu sanitarnego są monitorowane przez pracowników obsługi. W przypadku osób, które nie stosują się do wytycznych, pracownicy podejmują odpowiednie konsekwencje – czytamy na stronie PSNiT.

