Pączki na ratunek zwierzakom. Tłustoczwartkowa akcja charytatywna hotelu Metropolo by Golden Tulip

Załoga krakowskiego Metropolo by Golden Tulip usmażyła tradycyjne pączki, które w tłusty czwartek trafiły do zaprzyjaźnionych z hotelem firm. Cały dochód ze sprzedaży słodkości przekazano na rzecz podopiecznych ośrodka adopcyjnego Skawińskiego Stowarzyszenia Pomocy dla Zwierząt.

Pracownicy Metropolo by Golden Tulip wyszli z inicjatywą aukcji charytatywnej. W tłusty czwartek usmażyli pączki, z których dochód został przeznaczony na pomoc zwierzętom.

Pączki były sprzedawane w zaprzyjaźnionych z Metropolo by Golden Tulip firmach. Jedna z nich złożyła zamówienie na 300 sztuk.

Metropolo by Golden Tulip zadeklarował dalszą pomoc dla Skawińskiego Stowarzyszenia Pomocy dla Zwierząt.

Metropolo by Golden Tulip wspiera Skawińskie Stowarzyszenie Pomocy dla Zwierząt od 2021 roku, organizując zbiórki żywności dla psów i kotów oraz przekazując elementy wyposażenia, które zapewniają podopiecznym ośrodka adopcyjnego wygodę i ciepło. Okazją do pierwszej tegorocznej akcji stała się tłustoczwartkowa tradycja.

Metropolo by Golden Tulip zaprosił do udziału w akcji partnerów biznesowych

Na czele kulinarnej strony działań stanął doświadczony hotelowy kucharz Pan Stanisław, który postanowił wykorzystać przekazywany w jego rodzinie od pokoleń sekretny przepis na wyśmienite pączki. Od strony organizacyjnej nad przedsięwzięciem czuwali dyrektor hotelu Piotr Jarząbek oraz jego zastępczyni, pomysłodawczyni akcji i hotelowa ambasadorka CSR Katarzyna Ptasznik-Batko, którzy zaprosili do udziału partnerów biznesowych Metropolo by Golden Tulip.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

– W Metropolo by Golden Tulip wychodzimy z założenia, że każda okazja jest dobra do tego, by udzielać się charytatywnie i działać na rzecz lokalnych społeczności. Tłusty czwartek co roku nam, ludziom, daje dużo radości. Postanowiliśmy więc, że podzielimy się nią z podopiecznymi ośrodka adopcyjnego Skawińskiego Stowarzyszenia Pomocy dla Zwierząt. Psy i koty, rzecz jasna, pączków nie jedzą, ale dzięki akcjom takim jak nasza mogą skorzystać na ludzkim zamiłowaniu do słodyczy – mówi Katarzyna Ptasznik-Batko, Deputy General Manager i ambasadorka CSR hotelu Metropolo by Golden Tulip.

Dochód ze sprzedaży pączków zamieniono na bon do sklepu zoologicznego

Pierwsza edycja sprzedaży pączków przygotowanych przez Metropolo by Golden Tulip okazała się dużym sukcesem. Tylko jeden z jej uczestników, Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych STRUNBET z Bogumiłowic, zamówił aż 300 sztuk pączków. Do akcji włączyły się również dwie agencje eventowe – krakowska CMA PL oraz Marketing House Poland z Warszawy.

Cały dochód ze sprzedaży przekazano na ręce Skawińskiego Stowarzyszenia Pomocy dla Zwierząt w postaci bonu zakupowego do wybranego sklepu zoologicznego, dzięki czemu do podopiecznych ośrodka adopcyjnego trafi pomoc zaspokajająca ich najpilniejsze potrzeby.

Organizatorzy: Akcja będzie kontynuowana

– Tłustoczwartkowa akcja na stałe wejdzie do repertuaru działań charytatywnych podejmowanych przez Metropolo by Golden Tulip. Angażując się w tego typu przedsięwzięcia i zachęcając do udziału współpracujące z naszym hotelem biznesy, wspieramy tych, którzy potrzebują naszej pomocy, a sami zyskujemy coś bezcennego: możliwość rozwijania własnej wrażliwości społecznej. Dzięki temu okazjonalne działania, rodzą trwałe zaangażowanie - mówi Piotr Jarząbek, General Manager hotelu hotelu Metropolo by Golden Tulip.

- Podopieczni Skawińskiego Stowarzyszenia Pomocy dla Zwierząt mogą liczyć na nas nie tylko w godzinach naszej pracy. Niektórzy członkowie załogi naszego hotelu nawiązali z nimi również prywatne relacje. Odwiedzają schronisko w wolnym czasie, by podarować karmę lub pospacerować z psami. Wspólne promowanie takich postaw to chyba nasz największy sukces - dodaje przedstawiciel Metropolo by Golden Tulip.