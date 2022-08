Pałac w Rokietnicy odzyska daną świetność?

XVIII-wieczny pałac z Rokietnicy może odzyskać dawną świetność.

Natalia Gnoińska, prawnuczka dawnych właścicieli, zamierza stworzyć w nim przestrzeń kreatywną, która pozwoli na organizację wydarzeń kulturalnych i zajęć edukacyjnych, miejsce do pracy i odpoczynku.

Projekt pani Natalii został wyróżniony przez Komisję Europejską w ramach Nagród Nowego Europejskiego Bauhausu 2022.

Została powołana Fundacja 8 Marca, która ma na celu zbiórkę pieniędzy na zakup i renowację obiektu.

Pałac Pinińskich to tak naprawdę dwór. Nazwany został pałacem ze względu na wyjątkową architekturę. Pochodzi z XVIII wieku. W 1904 roku został gruntownie przebudowany. Do dziś zachował się park z dawnym układem alejek i starodrzewem, wyschnięte już stawy i dawny kort tenisowy. Jest to swoiste miejsce pamięci, odwołujące się do budowania poczucia dumy, tożsamości i przynależności dla społeczności gminy Rokietnica, ważne na mapie unikatowych zabytków Podkarpacia.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

Pałac przetrwał dwa pożary, dwie wojny i wielu właścicieli. W ciągu wieków przechodził z rąk do rąk, aż w 1917 roku kupił go prapradziadek Natalii Gnoińskiej – Eustachy Uznański. Majątek był własnością rodziny do 1943 roku, kiedy to trafił w ręce okupanta, a później stał się własnością skarbu państwa.

Kiedyś życie tu tętniło, dwór gościł wielu ludzi. Tu mieszkała prababcia Natalii Gnoińskiej, która wyszła tu za mąż za Romana Gnoińskiego z Nowego Sioła. Tu urodził się dziadek pani Natalii i jego starzy brat.

Budynek pełnił przez lata wiele funkcji. Znajdowała się tu szkoła i poczta. Swoją siedzibę miał tu przez pewien czas stomatolog i ośrodek zdrowia. W 1988 roku kupiła dwór osoba prywatna, jednak obiekt popadł w ruinę. W oknach nie ma szyb, tynk z elewacji odpada, a w środku jest wilgoć.

Całość położona jest na terenie parku (3,5 ha), na brzegu stawów. W skład kompleksu wchodzą dwa budynki - pałac i spichlerz oraz park są objęte opieką Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (WKZ).

Losy pałacu w Rokietnicy mogą ulec zmianie za sprawą Natalii Gnoińskiej, prawnuczki dawnych właścicieli, która zamierza przywrócić budynkowi dawną świetność. Planuje stworzyć w nim przestrzeń kreatywną, która pozwoli na organizację wydarzeń kulturalnych i zajęć edukacyjnych, miejsce do pracy i odpoczynku. Na terenie zabytkowego parku mają powstać wyjątkowe tereny rekreacyjne oraz miejsca kempingowe. Budynek pałacu zmieni się w przestrzeń wystawową, edukacyjną i noclegową. A spichlerz zostanie przeznaczony na nowoczesne sale konferencyjne, miejsca do pracy, kawiarnię, a także miejsca noclegowe.

Jako absolwentka architektury i zrównoważonej konserwacji zabytków na University of Creative Arts oraz Welsh School of Architecture w Wielkiej Brytanii, Natalia Gnoińska stworzyła projekt wyróżniony przez Komisję Europejską w ramach Nagród Nowego Europejskiego Bauhausu 2022. Koncept został zauważony ze względu na pomysł zastosowania rozwiązań, które pozwolą na zmniejszenie śladu węglowego, zwiększenie efektywności energetycznej i osiągnięcie neutralności klimatycznej.

Trzy filary tego projektu to działalność edukacyjna, społeczna oraz związana z konserwacją i przyjaznością środowisku – podkreśla Natalia Gnoińska.

Aby plan mógł zostać zrealizowany, potrzebne są fundusze. Dlatego została powołana do życia Fundacja 8 Marca. Projekt wiąże się z ogromnymi kosztami. Tylko na kupno posiadłości od obecnego właściciela potrzeba 1,2 mln zł. Remont pochłonie dziesięć razy tyle.

– Na zakup od nikogo nie dostaniemy funduszy, dlatego liczymy na wsparcie darczyńców – mówi prawnuczka dawnych właścicieli pałacu. A wspomóc może każdy. Wystarczy wejść na zrzutkę "Zakup i renowacja zespołu dworskiego w Rokietnicy" i wpłacić dowolną kwotę.