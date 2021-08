Pandemia cofnęła krakowską branżę spotkań do poziomów z 2012 r.

Krakowska branża spotkań w 2020 roku odczuła radykalne ograniczenie aktywności spowodowane przez pandemię Covid-19.

W rezultacie wprowadzonych obostrzeń w organizacji wydarzeń, należało przyjąć pewne zmiany w gromadzeniu danych, aby wychwycić nowy trend na krakowskim rynku branży spotkań.

Rozbudowany został formularz do gromadzenia ankiet, w którym oprócz odnotowywanych wydarzeń zorganizowanych stacjonarnie, dodatkowo pojawiły się spotkania w formule całkowicie wirtualnej (bez oddziaływania ekonomicznego dla Krakowa) oraz hybrydowej (o pewnym już oddziaływaniu).

Warto podkreślić, że pandemia spowodowała powrót krakowskiej branży spotkań do poziomu z 2012 roku, kiedy to odnotowano 1855 spotkań i przede wszystkim wpłynęła na ich formułę – połowa spotkań miała charakter wirtualny, 42 proc. stacjonarny (odbyły się w trzech pierwszych miesiącach roku) a 8 proc. wydarzeń odbyło się hybrydowo - podało miasto w opracowanym raporcie.

Rozkład spotkań w Krakowie w ciągu 2020 roku był determinowany sytuacją pandemiczną na świecie i w Polsce, dlatego nie wykazywał typowych dla branży cech sezonowości. Najwięcej spotkań odbyło się w styczniu i lutym oraz we wrześniu. Mniejsza liczba odnotowanych spotkań w ubiegłym roku skutkowała mniejszą liczbą uczestników. Na przestrzeni roku rozkład liczby osób również był determinowany panującymi obostrzeniami. Co interesujące, najwięcej uczestników odnotowano w spotkaniach organizowanych w Krakowie w grudniu i byli to uczestnicy spotkań wirtualnych. Wydarzenia biznesowe organizowane w ubiegłym roku w mieście trwały średnio 1,94 dnia.

