Pandemia i kryzys nie zmieniły planów B&B Hotels

Kryzys zdrowotny i jego konsekwencje dla sektora turystycznego i hotelarskiego nie zmieniły planów B&B Hotels Group związanych z dalszym rozwojem działalności.

W związku z tym do końca 2020 roku planowane jest otwarcie nowych obiektów w całej Europie.

W rejonie paryskim, we Francji sieć otworzyła ostatnio trzy nowe hotele – w Paris Porte de Bagnolet, Paris Meudon Vélizy i Saint-Denis Porte de Paris – a w najbliższej przyszłości planuje otwarcie obiektów na zasadzie franczyzy w Poitiers, Cambrai i Ouistreham.

Do końca 2020 roku zapowiadane są otwarcia dwóch hoteli we Włoszech (w Cortina i Bolzano). Na przełomie 2020 i 2021 roku sieć planuje udostępnić gościom 600 pokoi w Niemczech (6 hoteli) oraz 200 pokoi w Austrii (2 hotele).

W Polsce w 2021 roku rozpocznie działalność oferujący 130 pokoi B&B Lublin Centrum, który dołączy do ośmiu już istniejących w tym kraju hoteli sieci. W Belgii otwarty zostanie hotel Ghent (114 pokoi, styczeń 2021), natomiast w Brazylii planowane są dwa nowe hotele – w Rio de Janeiro i Sao Paulo (Presidente Prudente). W Szwajcarii podróżni otrzymają wkrótce do dyspozycji 327 nowych pokoi (3 hotele), podczas gdy na Węgrzech B&B Hotels otworzy swój pierwszy hotel z 214 pokojami, zlokalizowany w Budapeszcie. Kolejnym krajem jest Hiszpania, gdzie pierwszych gości już niedługo powitają cztery nowe obiekty zlokalizowane w różnych miastach (m.in. w Maladze i Murcji). W Portugalii, gdzie B&B Hotels posiada cztery hotele, po niedawnym otwarciu w Lizbonie, Grupa planuje oddać do użytku pierwszy pod swoją marką hotel w Porto

– W tych szczególnych okolicznościach Grupa B&B Hotels zdecydowała się kontynuować swój rozwój. Zbliżające się otwarcia we Francji i w Europie są dowodem na to, że zamierzamy odgrywać kluczową rolę na europejskim rynku hotelarskim. Chcemy kontynuować nasz rozwój, aby umożliwić naszym klientom podróżowanie po całym świecie, jednocześnie zapewniając, że w naszych obiektach będą czuli się jak u siebie w domu, do czego już przywykli. Jesteśmy na nowej wznoszącej fali – do 2021 roku zrealizujemy jeszcze wiele wspaniałych projektów – wyjaśnia Fabrice Collet, dyrektor generalny B&B Hotels.

Równolegle z rozwojem geograficznym B&B Hotels realizuje swoją strategię cyfrową, stopniowo skupiając wszystkie swoje obiekty w ramach jednej platformy sprzedażowej online. Po dodaniu do oferty dostępnej w Internecie obiektów znajdujących się we Francji, Hiszpanii, Włoszech i Niemczech, strona www.hotelbb.com umożliwia teraz klientom także rezerwację pobytów w Belgii (dwa hotele), Szwajcarii (cztery hotele) i Polsce (osiem hoteli).

Oznacza to, że w serwisie marki dostępnych jest obecnie prawie 520 hoteli – w najlepszej cenie i bez pośredników.

Kolejnym krokiem jest powiązanie tych obiektów z programem lojalnościowym CLUB i zaoferowanie gościom możliwości bezdotykowego meldowania się, jak ma to już miejsce we Francji, Niemczech, Włoszech i Hiszpanii.