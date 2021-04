Pandemia na rynku hotelowym. Najważniejsze trendy

Z powodu pandemii część projektów w pipelinie inwestycyjnym została wstrzymana, niektóre otwarcia przesunięto w czasie, są też obiekty, które w ogóle mogą nie zostać zrealizowane. Fot. unsplash.com.









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 31 mar 2021 07:41

Żaden hotel nie otworzył się w zeszłym roku w Poznaniu, w Katowicach i w Łodzi. Zamknięto m.in. Sofitel Wrocław Old Town i poznański Blow UP Hall 5050. Zadebiutowały marki: Crowne Plaza, Nobu, a&o i NYX. Pandemię najbardziej boleśnie odczuł Kraków, a najmniej Wrocław. Co jeszcze wydarzyło się na rynku hotelowym w pandemicznym roku?