Pandemia nie zaszkodziła B&B Hotels

Grupa B&B Hotels posiada prawie 600 hoteli w 14 krajach

Kolejne dwa hotele będą w Lublinie i Poznaniu

Sieć B&B Hotels szuka w Polsce obiektów dostępnych przynajmniej przez 10 lat.

Pomimo kryzysu spowodowanego pandemia Grupa B&B Hotels nie rezygnuje ze swoich planów i realizuje strategię międzynarodowej ekspansji, pojawiając się w kolejnych lokalizacjach. W 2021 r. sieć otworzyła ponad 50 nowych obiektów, zwiększając stopień dywersyfikacji geograficznej swojej działalności i umacniając silną pozycję na rynku.

Również w Polsce B&B Hotels kontynuowała prace, których efektem będzie większa liczba hoteli.

– Pomimo trudnych czasów dla branży hotelowej, nie zaniechaliśmy starań i pracowaliśmy nad tym, by z naszej oferty można było skorzystać w kolejnych polskich miastach – mówi Beatrice Bouchet zarządzająca B&B Hotels w Polsce.

Obecnie sieć przygotowuje się do otwarcia dwóch kolejnych hoteli.

– Już niedługo w naszej ofercie pojawią się nowe destynacje. Do Warszawy, Wrocławia, Torunia, Łodzi, Katowic, Krakowa, Nowego Targu, Rzeszowa, gdzie już działają nasze hotele, dołączą Lublin oraz Poznań – zdradza Beatrice Bouchet.

– Naszym celem jest otwieranie kilku hoteli rocznie, przy jeszcze mocniejszym wykorzystaniu modelu opartego na długoterminowym najmie nieruchomości. Nieustannie poszukujemy obiektów, do których moglibyśmy wprowadzić się na okres minimum 10 lat – podsumowuje prezes zarządu B&B Hotels Polska.

Grupa B&B Hôtels to sieć hoteli we Francji, która powstała w 1990 roku. Hotele B&B należą do segmentu hoteli ekonomicznych. Sieć posiada obecnie (stan na styczeń 2022) hotele we Francji (313), w Niemczech (151), we Włoszech (51), w Hiszpanii (39), Szwajcarii, Portugalii (7) Brazylii (6), Austrii (6), Belgii (5), w Czechach (1), Słowenii (1), Holandii (1) i na Węgrzech (1).

Grupa B&B Hotels rozwija się w Polsce, gdzie działają już obiekty w Warszawie (154 pokoje), Łodzi (149), Wrocławiu (140), Krakowie (130), Katowicach (105), Toruniu (93) Nowym Targu (76) oraz Rzeszowie (65).