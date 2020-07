Pandemia zatrzymała budowę hotelu Qubus w Katowicach

Ze względu na sytuację związaną z pandemią czasowo wstrzymaliśmy budowę. Podkreślam jednak, że jest to ruch tymczasowy. Mamy nadzieję, że w najbliższym możliwym terminie inwestycja zostanie wznowiona – informuje Karolina Celińska, kierownik działu marketingu sieci Qubus Hotel.

Czterogwiazdkowy Qubus Hotel Katowice zlokalizowany będzie w centrum miasta przy ulicy Moniuszki. Inwestycję prowadzi firma Hotel Inwest. Projekt hotelu wykonała Pracownia Architektoniczna Czora&Czora, natomiast designem zajmuje się studio architektury wnętrz MIXD.

Planowana powierzchnia całkowita Qubus Hotel Katowice to 5,5 tys. mkw. Obiekt pomieści 97 pokoi. Nie zabraknie m.in. klimatycznego lobby, eleganckiej restauracji z barem oraz sal bankietowo – konferencyjnych i strefy fitness. W hotelu zaprojektowany został także zielony taras z widokiem na rzekę Rawę oraz garaż podziemny.

Qubus wrócił do stolicy Górnego Śląska po trzech latach nieobecności. Katowicki hotel będzie 12. obiektem tej marki.

- W Katowicach przez 13 lat z powodzeniem rozwijaliśmy nasz czterogwiazdkowy obiekt. Stolica aglomeracji górnośląskiej jest świetnym miejscem na inwestycję. Trzy lata temu skończyła nam się umowa najmu w katowickim Altusie, w związku z tym musieliśmy wygasić Qubus Hotel Prestige Katowice. Już wtedy wiedzieliśmy, że będziemy chcieli wrócić na ten rynek z nowym hotelem, jeszcze lepiej dostosowanym do wymagań regionu i gości biznesowych – tłumaczył w wywiadzie dla PropertyNews.pl Artur Hajduk, prezes sieci Qubus Hotel.

Do budowy i aranżacji hotelu wykorzystywane są biodegradowalne oraz odnawialne materiały i tworzywa. Zgodnie z globalnymi trendami hotelowymi inwestorzy zadbali o to, by obiekt był w pewien sposób prospołeczny.

- Zależy nam na wykorzystaniu polskiego wzornictwa oraz polskich mebli. Nawiązaliśmy współpracę z kilkoma lokalnymi artystami i designerami. Chcemy pokazać, że materiały, meble czy dodatki proponowane przez naszych rodowitych projektantów mają bardzo wysoką jakość i oryginalną estetykę – tłumaczył Artur Hajduk.

