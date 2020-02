Park of Poland przyciąga nowe inwestycje hotelowe

Suntago Wodny Świat, czyli pierwszy etap Park of Poland, otwiera się na gości, ale kusi również deweloperów. W pobliżu największego zadaszonego parku wodnego w Europie, Adept Investment startuje z nową inwestycją hotelową.

Nowa inwestycja hotelowa powstanie w Olszówce, miejscowości oddalonej o kilka kilometrów od powstającego Parku of Poland. Inwestorem jest Expo Apartments, spółka z grupy Adept Investment, zaś generalnym wykonawcą został Unihouse, spółka zależna Unibepu.

W ramach podpisanej 18 lutego br. umowy Unihouse zaprojektuje i wykona pod klucz pierwszy etap inwestycji hotelowej, w technologii modułowej.

W nowej inwestycji znajdzie się 40 jednostek mieszkalnych. Rozpoczęcie prac projektowych zaplanowano na pierwszy kwartał br. produkcję - na trzeci kwartał br., zaś zakończenie inwestycji przewidziano na czwarty kwartał 2020 r.

Przypomnijmy, Park of Poland i Suntago Wodny Świat będzie również dysponować własną bazą noclegową. W Suntago Village, jeszcze tej wiosny do dyspozycji gości będą 92 w pełni wyposażone, nowoczesne domki modułowe ze strefami zabaw dla dzieci, przestrzenią do grillowania oraz recepcją z mini delikatesami.