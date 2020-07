Park of Poland rozkręca się powoli

Fot. Mat. prasowe









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 10 lip 2020 15:04

Do ruchu sprzed epidemii jest jeszcze bardzo daleko. Mimo to Park of Poland nie podnosi cen i nie zamierza tego robić. Liczy, że ruch w parku powoli zacznie wracać do normy – czytamy w portalu Money.pl.