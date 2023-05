Inwestorzy Park of Poland, w ramach którego działa park wodny Suntago, wracają do realizacji planów. Chcą stworzyć konkurencję dla wielkich kompleksów rozrywki – takich jak Energylandia.

Park wodny Suntago w ramach Park of Poland został otwarty w pobliżu Mszczonowa w lutym 2020 r.

Prezes kompleksu Park of Polan, Idan Greidinger, zdradza plany na przyszłość.

Park chce przekonać do siebie teraz "VIP-y", seniorów – a niebawem i stać się konkurencją dla Energylandii.

Jak przekonuje prezes kompleksu Park of Poland, Idan Greidinger, w rozmowie z Business Insiderem, mimo trudnego startu w trakcie pandemii projekt rozwija się z powodzeniem.

Firma pracuje nad rozszerzoną ofertą dla seniorów oraz w ostatnim czasie otworzyła strefę VIP, w której można zamówić łóżko typu cabana na cały dzień, czy skorzystać z usług concierge’a.

Suntago ruszył w 2020 roku podczas pandemii. mat.pras.

Idan Greidinger zapewnia, że wkrótce obok parku wodnego stanie też park rozrywki - nie podaje jednak żadnych konkretnych terminów. Zdradza również, że bardzo kibicuje CPK i liczy, że port będzie kolejnym impulsem dla międzynarodowych klientów.

W tym roku Suntago odwiedziło już ponad 2 mln gości.

Suntago to część projektu Park of Poland, w skład którego wchodzi również baza noclegowa Suntago Village. Cały kompleks zlokalizowany jest we Wręczy koło Mszczonowa.

W Suntago do dyspozycji gości dostępne są cztery strefy tematyczne: Wellness & SPA, Sauna, Relax i Jamango.

W ramach bazy noclegowej dostępne są 92 domki modułowe.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl