Jak wyglądają rezerwacje na ferie i sezon świąteczny?

Karina Potapczyk, właścicielka Pensjonatu Zającówka w Szklarskiej Porębie: Okres świąteczno-sylwestrowy mamy już zapełniony. Zdecydowanie gorzej wygląda jednak czas ferii zimowych.

Pandemia Covid 19 wpłynęła na zmianę polityki postępowania w zakresie dokonywania rezerwacji. Przed covidem turyści pozwalali sobie na rezerwację terminów z dużym wyprzedzeniem, co pozwalało nam ze spokojem patrzeć w przyszłość.

Dziś turysta rezerwuje z większym wyprzedzeniem jedynie bardzo gorące okresy, właśnie typu: święta, czy sylwester. W odniesieniu do innych pór kalendarza rezerwacji, turyści pozwalają sobie na planowanie z tygodniowym wyprzedzeniem, dość rzadko z dłuższym, a zdecydowanie częściej z jeszcze krótszym. Spod tej reguły wyłamują się nieco rezerwacje pobytów grupowych. Mamy już zapytania o wiosnę 2023, ale obecnie nie jest możliwe sprecyzowanie cen na ten okres z uwagi na nieprzewidywalną inflację.

Czy widać kryzys w pensjonatach na Dolnym Śląsku? Jak on się przejawia?

Niestety, nasza branża nie podźwignęła się jeszcze z kolan po "przygodach" covidowych, a już przychodzi się jej mierzyć z zawrotną inflacją i trudnym planowaniem pobytów turystycznych w atmosferze toczącej się na podwórku obok wojny.

Niestety w dolnośląskich pensjonatach obłożenie jest niższe niż we wcześniejszych latach. Owszem kurort robi się zatłoczony w szczytach sezonu, czyli np. podczas długich weekendów, niestety wbrew pozorom nie jest ich zbyt dużo w rocznym kalendarzu.

Jak wzrosły koszty prowadzenia pensjonatu i w związku z tym czy musieliście Państwo podnieść ceny?

Cenniki jakie mieliśmy przygotowane na bieżący rok traciły swoją ważność z dnia na dzień, a inflacja pochłonęła środki, które powinny pomóc nam przetrwać tzw. niski sezon. Nakładający się na to wszystko wzrost kosztów mediów stawia wiele biznesów podobnych mojemu na granicy opłacalności. Należy zauważyć, że nie jest możliwe byśmy swobodnie podnieśli ceny na poziomie analogicznym do wzrostu cen towarów.

W moim obiekcie cena noclegu ze śniadaniem jesienią wzrosła o 17 proc. w stosunku do cen wakacyjnych. To nie jest typowa sytuacja, ponieważ ceny jesienne w latach wcześniejszych zawsze były niższe niż wakacyjne tego samego roku.

Zdecydowanie tak. Dokładamy wszelkich starań, by w jakikolwiek sposób wyróżniać się na tle konkurencji.

Wzbogaciliśmy naszą ofertę o rozbudowane Spa Pro Natura, otworzyliśmy winiarnię (nie)Winny Zając. Naszymi usługami celujemy do klienta, który ceni sobie spokój, ale i bliskość do miejskiej infrastruktury, do klienta, który unika molochów, ale chętnie korzysta z dobrodziejstwa oferowanego przez strefy spa.