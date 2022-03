PHH apeluje do międzynarodowych grup hotelowych w sprawie Ukrainy

Polski Holding Hotelowy przyłącza się do apelu skierowanego do czołowych międzynarodowych grup hotelowych o zaprzestanie działalności w Rosji i Białorusi, a także wspierania rosyjskiej i białoruskiej gospodarki - przekazał w czwartek PHH.

"W geście solidarności z narodem ukraińskim, a zwłaszcza z ukraińską branżą turystyczną, Polski Holding Hotelowy przyłącza się do apelu Ukraińskiego Stowarzyszenia Hotel & Resorts (UHRA) i Państwowej Agencji Rozwoju Turystyki (SATD) Ukrainy, skierowanego do czołowych międzynarodowych grup hotelowych, o zaprzestanie działalności w Rosji i Białorusi, a także wspierania rosyjskiej i białoruskiej gospodarki, a przez to wzmacnianie wojennej machiny" - napisał w apelu PHH.

Polski Holding Hotelowy podkreślił, że jest jednym z największych franczyzobiorców w tej części Europy, współpracujący od lat z czołowymi, światowymi sieciami hotelowymi, takimi jak Marriott International, Hilton International, Best Western Hotels & Resorts, InterContinental Hotels Group i Louvre Hotels Group.

"Tylko podjęcie wspólnych, zdecydowanych działań przez międzynarodowe korporacje może realnie przyczynić się do zatrzymania agresji Rosji na Ukrainę. (...) Pokażmy jako hotelarze naszą solidarność wobec Ukrainy i podejmijmy konkretne działania, dzięki którym cały świat dowie się o naszym sprzeciwie wobec toczącej się brutalnej wojnie na Ukrainie i wszystkich ludzkich cierpień i tragedii, które są jej wynikiem" - podkreśliło PHH.

Polski Holding Hotelowy to spółka w 100 proc. z kapitałem państwowym, której celem jest nowoczesne zarządzanie obiektami świadczącymi usługi hotelarskie należącymi do Skarbu Państwa. Rolą PHH jest kształtowanie standardów na polskim rynku hotelarskim, jak również wprowadzanie innowacji, nowoczesnych rozwiązań i optymalizacji działania obiektów.

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 24 lutego. W związku z rosyjską napaścią na Ukrainę wiele państw i przedsiębiorstw na świecie nałożyło na Rosję sankcje gospodarcze i polityczne. Działalność w Rosji wstrzymało też wiele międzynarodowych koncernów - m.in. marki technologiczne, samochodowe, odzieżowe.