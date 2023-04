Tegoroczne wyniki finansowe spółki są nieporównywalnie lepsze niż w 2019 r.

- Te rekordowe wyniki finansowe w historii naszej spółki, pokazują, że przyjęta przez nas strategia i jej konsekwentna realizacja są skuteczne i przynoszą konkretne efekty. Ostatnie miesiące były też czasem intensywnej pracy, który przełożył się na bardzo dobre wyniki dla PHH, mimo tych jakże trudnych dla nas wszystkich okolicznościach, wynikających z toczącej się wojny w Ukrainie oraz wpływu tej sytuacji na turystykę w Polsce i kondycję branży hotelarskiej w naszym kraju – podkreśla Gheorghe Marian Cristescu, prezes Polskiego Holdingu Hotelowego.

Szczególnie cieszy nas fakt, że po ciężkim czasie pandemii i okresowego zamknięcia hoteli, goście znowu wrócili do podróżowania, co również wyraźnie widzimy po najwyższym obłożeniu pokoi, jakie nasza spółka odnotowała w ostatnim czasie. Tylko w pierwszym kwartale 2023 r. w naszych hotelach obłożenie pokoi wyniosło prawie 74 proc. i jest to dotychczas najlepszy wynik, jaki nasza spółka odnotowała w tym zakresie - dodaje Gheorghe Marian Cristescu.