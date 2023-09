Jak dziś utrzymać miejsca pracy w hotelu? - Zwiększamy wynagrodzenia pracownikom, wdrażamy ambitne programy motywacyjne, jak również programy rozwojowe dla całej załogi – mówi Gheorghe Marian Cristescu, prezes Polskiego Holdingu Hotelowego.

Wynagrodzenie w PHH od 2016 r. do 2023 r., liczone w łącznym procencie, wzrosło o ponad 56 proc.

W tym samym okresie, według wskaźników GUS, łączna inflacja wzrosła o ok. 40 proc.

Aby utrzymać dynamikę wzrostu płac na przyszły rok, PHH uzgodnił z załogą, że na 2024 rok pensje będą zwiększone o 15 proc.

PHH brał pod uwagę spodziewaną inflację roczną o ok. 12 proc. plus dodatkowe 3 punkty procentowe, które mają stanowić realną podwyżkę w stosunku do inflacji.

Gorący sezon wakacyjny mamy już za sobą. Jak ten czas upłynął w hotelach PHH?

Gheorghe Marian Cristescu: Czas wakacyjny upłynął w hotelach PHH bardzo szybko, ale nas cieszy, że mieliśmy tak dużo pacy. Odnotowaliśmy rekordowe obłożenie na poziomie 86,4 proc. i rekordowe przychody w skali całej spółki. Biorąc pod uwagę nasze portfolio hoteli warto również zaznaczyć, że był to bardzo dobry okres dla naszych nadmorskich hoteli, które osiągnęły ponad 90 proc. obłożenia, jak również dla hoteli przy-lotniskowych, gdzie frekwencja wyniosła 85 proc. Z kolei TRevPAR naszych hoteli w tym okresie osiągnął 540 zł, co daje wzrost o 65 zł w porównaniu do 2022 roku.

Jak te wskaźniki przełożyły się na wyniki finansowe PHH?

Jeżeli chodzi o wskaźniki finansowe naszej firmy to jesteśmy jeszcze w trakcie ich analizy po sierpniowych wynikach. Tymi danymi będziemy dysponować w drugiej połowie września i chętnie się nimi podzielimy. Na ten moment możemy przekazać to, że do lipca tego roku nasza spółka ma wysoki procent rentowności i zgodnie z dynamiką sierpnia i września mamy szansę pobić kolejny rekord końcowy. Pod koniec lipca nasz zysk netto jest na poziomie 46 mln zł, a więc nasza rentowność jest na poziomie 30,45 proc. Podwoiliśmy zysk w porównaniu do tego samego okresu zeszłego roku. Według naszych planów do końca bieżącego roku powinniśmy utrzymać tę samą, wysoką dynamikę.

Wnętrze hotelu Zagroń Szczyrk, mat. PHH

Dla wielu hotelarzy tegoroczne lato było jednak trudne – głównie ze względu na brak rąk do pracy. Jak to wyglądało w hotelach PHH?

Podobnie, jak inni hotelarze, również mamy swoje wyzwania. Niemniej, zauważyliśmy w naszej firmie pozytywny trend odnośnie rotacji pracowników, z którym mieliśmy do czynienia po trudnym czasie COVID-u. Wiąże się to z faktem, że podczas pandemii zainwestowaliśmy w utrzymanie miejsc pracy, co pozytywnie wpłynęło na przywiązanie pracowników do naszej firmy. Do tego, po pandemii, nie tylko wprowadziliśmy wysoki poziom podwyżek wynagrodzeń, który w 2023 roku wyniósł 20 proc., ale również zintensyfikowaliśmy nasze projekty HR-owe, które motywują załogę do kontynuowania kariery w naszych strukturach, ale również pomagają nam w uzyskaniu nowych i wartościowych pracowników z rynku.

Od wielu lat podkreślacie państwo ogromną wartość kapitału ludzkiego. W jaki sposób deklaracje przekładają się na realne działania?

Przede wszystkim od 2016 roku nieustannie szukamy sposobu na to, żeby z jednej strony zwiększyć wynagrodzenia pracownikom, wdrożyć ambitne programy motywacyjne, jak również programy rozwojowe dla całej załogi. Już w 2017 roku wprowadziliśmy zindywidualizowany, motywacyjny system premiowania, który jest ważnym elementem systemu wynagradzania. Każdy pracownik poprzez uzyskanie indywidualnych wyników w swoim miejscu pracy jest świadomy, że ma wpływ na ogólny wynik firmy i na wysokość swojej premii.

Zagroń Szczyrk, jeden z hoteli PHH, mat.pras

Niemniej najważniejsze tutaj są wynagrodzenia. Jeżeli chodzi o naszą firmę to według prowadzonych statystyk mogę powiedzieć, że mamy jedne z najlepszych wynagrodzeń w Polsce, w segmencie hotelarskim. Z czego to wynika? Na podstawie dostępnych rynkowych raportów, widzimy, że na dziś 85 proc. naszej załogi otrzymuje wynagrodzenia zasadnicze w przedziale rynkowym swojej grupy zatrudnienia, a warto zaznaczyć, że średnia rynkowa wynosi 66 proc. Z kolei aż 99 proc. pracowników otrzymuje wynagrodzenia całkowite, liczone łącznie z premiami, w przedziale rynkowym swojej grupy zatrudnienia. Jest to również bardzo wysoki wynik, biorąc pod uwagę, że w tym przypadku średnia rynkowa to 75 proc. Warto również zaznaczyć, że 82 proc. naszej załogi otrzymuje całkowite wynagrodzenie powyżej wynagrodzenia optymalnego, czyli inaczej mówiąc wynagrodzenia najczęściej oferowanego w swojej grupie zatrudnienia. Ten wynik również jest dla nas powodem do dumy, jako że średnia rynkowa to tylko 50 proc.

Wynagrodzenie w naszej firmie od 2016 ro do 2023 r., liczone w łącznym procencie, wzrosło o ponad 56 proc. a w tym samym okresie, według wskaźników GUSu, łączna inflacja wzrosła o ok. 40 proc. W tym porównaniu wyraźnie widać obrany przez nas kierunek działań i dążenie w stworzeniu najlepszych warunków płacowych dla pracowników Polskiego Holdingu Hotelowego. I to pomimo bardzo trudnego okresu covidowego, gdzie zanotowaliśmy wysoką stratę, która wynikała przede wszystkim z zabezpieczenia miejsc pracy. To, co niektórzy określają jako stratę, podkreślając nasz wynik, ja widzę jako najlepszą inwestycję w ludzi, która dziś procentuje. Aby utrzymać tę dynamikę wzrostu płac na przyszły rok, uzgodniliśmy z załogą, że na 2024 rok pensje będą zwiększone o 15 proc. Braliśmy tutaj pod uwagę spodziewaną inflację roczną o ok. 12 proc. plus dodatkowe 3 punkty procentowe, które mają stanowić realną podwyżkę w stosunku do inflacji.

Jak w dzisiejszych czasach pozyskać i utrzymać pracownika hotelu?

Na pewno pracownik czy to w hotelu czy w każdej innej firmie chce pracować w zdrowym, rozwojowym środowisku, gdzie może zarabiać przyzwoite pieniądze, ale też mieć otwarte ścieżki kariery. W naszym przypadku mówimy o możliwościach kariery lokalnej, ogólnopolskiej, ale również globalnej ze względu na współpracę z międzynarodowymi partnerami.

Pracownicy PHH ze statuetką Friendly Workplace, mat. PHH

Dzisiejsze pokolenie pracowników lubi pracować w środowisku, które w sposób pozytywny oddziałuje na środowisko, w którym żyje i funkcjonuje. Ten pracownik chce być częścią takiej firmy i identyfikować się z nią. Wszyscy pragniemy być dumni z miejsca naszej pracy i z firmy, którą reprezentujemy. Na tę potrzebę odpowiada nasz autorski program „Ambasador”, który został stworzony, by doceniać zaangażowanie naszych pracowników nie tylko na rzecz naszego miejsca pracy, ale przede wszystkim na rzecz społeczeństwa. Ten program wyróżnia nas od konkurencji i wzbudza dumę wśród naszej załogi. Ponad 70 proc. wszystkich naszych pracowników uczestniczy już w tym programie. Cieszy nas to, że nasza załoga jest bardzo zaangażowana w swojej codziennej pracy, jak również, że tak chętnie angażuje się we wsparcie społeczeństwa poza pracą. „Ambasador” został już doceniony jako pierwszy program nowatorski w branży hotelarskiej przez redakcję MarkaPracodawcy.pl, a w drugiej połowie września lecimy do Londynu, razem z wieloma naszymi Ambasadorami, na rozdanie nagród w prestiżowym, europejskim konkursie Employer Brand Management Awards 2023, gdzie będziemy obecni jako jedyna firma hotelowa z Polski.

Wasze starania widoczne są na arenie międzynarodowej. Pracowników PHH doceniają międzynarodowe marki, z którymi współpracujecie. To pomaga w rozmowach, np. na temat przyszłej współpracy?

Faktycznie w przeciągu ostatnich lat otrzymaliśmy wiele zacnych nagród zarówno indywidualnych – przyznanych bezpośrednio naszym pracownikom, ale również dla całych załóg – dla naszych hoteli. Międzynarodowe sieci widzą w nas poważnego partnera, również dlatego, że przez naszą pracę zapewnimy im prestiż, jak również wysokie przychody. To działa również pozytywnie pod względem atrakcyjności naszej firmy na rynku pracy, dzięki temu wielu znakomitych pracowników dołączyło w ostatnim czasie do naszej załogi.

Wnętrze hotelu Hetman, mat.pras.

PHH kontynuuje działalność inwestycyjną. Jak przebiegają prace w obiektach? I jakie macie plany na najbliższe miesiące?

Jeżeli chodzi o projekty, które obecnie prowadzimy to część z nich znajduje się już w fazie końcowej. Skończyliśmy modernizację hotelu w Rzeszowie, który w najbliższym czasie będzie działał pod brandem Best Western. W tym roku ukończyliśmy również renowację hotelu Zagroń w Szczyrku, a także pierwszy etap modernizacji obiektu należącego do spółki Interferie – Argentyt w Dąbkach. Przed nami zakończenie modernizacji hotelu Rycerski w Szczecinie. A do tego, najprawdopodobniej w połowie października, ogłosimy nasz nowo powstający brand, pod którym jeszcze w tym roku będą działać hotele należące do Grupy PHH. Przed nami kolejne projekty, w których będziemy chcieli zaangażować naszych partnerów międzynarodowych. A także kolejne decyzje, dotyczące wyboru franczyzy dla kilku naszych obiektów z Grupy PHH.

Prognozy na sezon jesienno-zimowy? Przewidujecie Państwo kolejne rekordy?

Według naszych prognoz turystyczna jesień będzie bardzo dobra. Jesteśmy gotowi również z naszymi ofertami na zimę, w tym z ofertami na ferie. Nasz portal rezerwacyjny wPolsceNajlepiej.pl osiąga również rekordowe wyniki sprzedaży, co jeszcze bardziej wspomaga nasze grupowe wysiłki sprzedażowe. Liczymy w tym roku na wysoką aktywność w segmencie MICE, wzmocniliśmy również nasz dział odpowiedzialny za sprzedaż segmentów turystycznych i cały czas inwestujemy w nowoczesne narzędzia do Revenue Managmentu i dystrybucji on-line.

