PHH łączy siły z APP-Projekt przy rewitalizacji Hotelu Ikar w Poznaniu i Wieniawa we Wrocławiu

APP-Projekt rozpoczęła współpracę z PHH Hotele.

Firma działa jako inwestor zastępczy i wspiera PHH w zakresie zarządzania projektem oraz nadzoru inwestorskiego nad rewitalizacją hoteli w Poznaniu i Wrocławiu.

- Rozpoczęcie współpracy z nowym klientem, jakim jest PHH Hotele, to duże wyróżnienie dla naszego zespołu. Jako inwestor zastępczy zarządzamy generalnym remontem dwóch obiektów z kompleksowym wykończeniem pod klucz, a wszystko to w oparciu o najwyższe standardy marki Four Points by Sheraton – podkreśla Michał Małaszyński, Członek Zarządu APP-Projekt.

Projekty zakładają kompleksową rewitalizację dwóch budynków – Hotelu Ikar w Poznaniu oraz Wieniawa we Wrocławiu – w zakresie elewacji i dachu, izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych i tarasów, przyłączy do budynku oraz modernizacji wewnętrznej pełnobranżowej wraz z dostosowaniem obiektów do standardu 4* i wymagań franczyzodawcy – marki Four Points by Sheraton. Przy obu inwestycjach APP-Projekt pełni rolę inwestora zastępczego.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

Po zakończeniu prac modernizacyjnych oba hotele staną się bliźniaczymi obiektami PHH Hotele. Dotychczas poznański Hotel Ikar działał w standardzie trzech gwiazdek, zaś wrocławski Hotel Wieniawa posiadał dwie gwiazdki. W odpowiedzi na zmiany na rynku oraz rosnące wymagania Klientów PHH Hotele podjął decyzję o modernizacji i podniesieniu standardu obsługi gości.

W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono pracownię Emkaa Architekci, która opracowała projekty architektoniczne dla obu obiektów. Są one inspirowane ponadczasowymi rozwiązaniami materiałowymi i nawiązują do klasyki polskiego modernizmu.

Aktualnie APP-Projekt koordynuje procesy ustaleń pomiędzy projektantem a franczyzodawcą w zakresie adaptacji koncepcji projektowej oraz nadzoruje przygotowanie dokumentacji wykonawczej i budowlanej. W najbliższym czasie inwestor zastępczy przeprowadzi przetarg na generalnego wykonawcę.