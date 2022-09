Wspólna realizacji działań pomocowych dla osób przybyłych do Polski z Ukrainy, w tym zapewnienie zakwaterowania – to główne cele wspólnych działań PHH i Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju.

Fundacja PFR i PHH podpisali list intencyjny, w którym obie strony zobowiązały się m. in. do realizacji wspólnych działań pomocowych dla uchodźców z Ukrainy.

Wśród tych działań są w szczególności zapewnienie im zakwaterowania, a także prowadzenia i wspierania działań zmierzających do wsparcia Ukraińców w usamodzielnieniu się na terenach Polski oraz wspierania odbudowy Ukrainy.

Fundacja PFR to organizacja non-profit powołana w 2018 roku przez Polski Fundusz Rozwoju.

- Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju od pierwszych dni agresji Rosji na Ukrainę wspiera uchodźców, którzy uciekli przed piekłem wojny. Przez ostatnie 6 miesięcy przygotowywaliśmy i przekazaliśmy 365 mieszkań dla ukraińskich rodzin. Mieszkania wkrótce wrócą do programu PFR Nieruchomości „Mieszkania dla Rozwoju”, a my dzięki współpracy z Polskim Holdingiem Hotelowym możemy kontynuować pomoc osobom, które jej nadal potrzebują. Niezwykłe zaangażowanie przedstawicieli PHH daje nam pewność, że ukraińskie rodziny będą mogły liczyć na pomoc i życzliwość. Jestem pewna, że to początek owocnej współpracy pomiędzy naszymi organizacjami – mówi Magdalena Grzankowska, prezes Fundacji PFR.

- Współpraca PHH z Fundacją PFR to już kolejny krok działań pomocowych podjętych przez Grupę Polskiego Holdingu Hotelowego na rzecz wsparcia naszych sąsiadów zza wschodniej granicy. Od początku wybuchu wojny na Ukrainie – w porozumieniu z urzędami wojewódzkimi i samorządami – udostępniliśmy już ponad 200 tys. noclegów w naszych obiektach dla Ukraińców. Teraz podejmujemy kolejne działania w tym zakresie – udostępniamy miejsca w 15 naszych obiektach dla osób z Ukrainy, będących pod opieką Fundacji PFR – podkreśla Jacek Szymanowicz, dyrektor operacyjny w Polskim Holdingu Hotelowym.

