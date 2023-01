W tym roku nadal będziemy prowadzić nasze działania inwestycyjne – zapewnia Gheorghe Marian Cristescu, prezes PHH. W harmonogramie prac prym wiodą modernizacje.

Gheorghe Marian Cristescu, prezes PHH przedstawia plany inwestycyjne na 2023 rok.

W Grupie PHH realizowanych jest ponad 30 modernizacji w hotelach i obiektach.

Łączna kwota nakładów na wszystkie procesy inwestycyjne wynosi ponad miliard złotych.

- Przede wszystkim w 2023 roku będziemy kończyć modernizacje w czterech naszych obiektach – Ośrodku Zagroń w Szczyrku i Hotelu Hetman w Rzeszowie oraz inwestycje w Hotelu Kopernik w Toruniu i Hotelu Rycerski w Szczecinie – wylicza Gheorghe Marian Cristescu, prezes PHH.

Hotel Kopernik w Toruniu, mat. PHH

PHH ma za sobą pracowity rok

W 2022 r. hotelowy holding skupiał się na czterech obszarach.

Pierwsze to były działania operacyjne, które przebiegały zgodnie z naszymi założeniami. Kolejne dotyczyły działań integracyjnych w ramach naszej grupy hotelowej. Bardzo ważnym obszarem były i nadal będą działania inwestycyjne – wylicza Gheorghe Marian Cristescu.

Obecnie w Grupie PHH w ramach pierwszego i drugiego biznesplanu realizowanych jest ponad 30 modernizacji w hotelach i obiektach, a łączna kwota nakładów na wszystkie procesy inwestycyjne wynosi ponad miliard złotych.

- Nie ustajemy też w działaniach na rzecz pomocy Ukrainy – do tej pory udostępniliśmy ponad 270 tys. noclegów, a także współorganizowaliśmy 17 transportów mebli i sprzętu AGD do obwodu lwowskiego – podkreśla prezes PHH.

Strategia się sprawdza

- W ubiegłym roku wszyscy w naszej branży staraliśmy się sprostać wyzwaniom spowodowanym kryzysem covidowy. Niestety w lutym spotkało nas kolejne zagrożenie wynikające z wybuchu wojny na Ukrainie. W wyniku czego przyszło nam mierzyć się z kolejnym wrogiem, jakim jest wysoka inflacja i wynikające z tego wysokie ceny mediów, w tym zwłaszcza prądu – dodaje Gheorghe Marian Cristescu. - Mimo tych przeszkód doprowadziliśmy do tego, że nasze obecne wyniki finansowe są znacznie lepsze niż w 2019 roku, czyli jeszcze przed wybuchem pandemii, ale również lepsze niż w poprzednim roku. Osiągnęliśmy to dzięki naszym odpowiednim działaniom operacyjnym, dostosowanym do zmieniających się warunków rynkowych.

