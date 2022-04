PHH organizuje wielkanocne śniadanie dla uchodźców. Do akcji włączyła się Grupa Dobry Hotel

Dla wielu uchodźców z Ukrainy tegoroczna Wielkanoc, która w tym roku w kościołach wschodnich przypada 24-25 kwietnia, będzie pierwszą spędzoną poza rodzinnym domem, z dala od najbliższych osób. W tym trudnym dla nich czasie m.in. Grupa Dobry Hotel chce udzielić im wsparcia, zapraszając na śniadanie wielkanocne z ukraińskimi specjałami do hoteli należących do Grupy.

Grupa Polski Holding Hotelowy współorganizuje dla uchodźców śniadanie wielkanocne z ukraińskimi specjałami.

Do akcji włączają się kolejne obiekty m.in. Grupa Dobry Hotel.

Uchodźców na śniadanie zaprasza Caritas, współorganizujący Program Wielkanoc dla Ukrainy.

Program Wielkanoc dla Ukrainy został przygotowany przez Polski Holding Hotelowy, grupę hotelową zarządzającą 54 obiektami w całym kraju, wraz z organizacją dobroczynną Caritas. Grupa Dobry Hotel, operator hoteli w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i w Trójmieście dołączyła do programu na zaproszenie Gheorghe’a Mariana Cristescu, prezesa Polskiego Holdingu Hotelowego (PHH).

– Tegoroczne Święta Wielkanocne będą stały pod znakiem wydarzeń za naszą wschodnią granicą. W ich wyniku do naszego kraju w poszukiwaniu schronienia przybyło wielu ukraińskich uchodźców. Wiemy, że Święta to czas, który każdy z nas chciałby spędzić we własnym domu i w gronie swoich najbliższych, ale w tym roku dla wielu z nich nie będzie to niestety możliwe – mówi Leszek Mięczkowski, prezes Grupy Dobry Hotel.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

– Dlatego przyłączyliśmy się do programu Wielkanoc dla Ukrainy. Podczas śniadania wielkanocnego w naszych hotelach dołożymy wszelkich starań, by nasi ukraińscy goście poczuli świąteczną atmosferą w ukraińskim stylu, o smaku i zapach ukraińskiej paschy i kulicza - dodaje Mięczkowski.

Zapraszanie gości z Ukrainy na prawosławne Śniadanie Wielkanocne, które zaplanowano na 24 kwietnia będą koordynowały diecezjalne odziały Caritas.