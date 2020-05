PHH podsumowuje akcję Hoteli dla Medyków

Ideą tego projektu jest to, aby lekarze, którzy pracują na pierwszej linii frontu mieli stworzone odpowiednie warunki do odpoczynku bez konieczności wracania do domu i narażania swoich rodzin na ryzyko zakażeń. Osoby te będą mogły skorzystać bezpłatnie z noclegów w hotelach. Na konto fundacji pierwszy milion złotych wpłacił Polski Holding Hotelowy. Obecnie fundacja dysponuje kwotą 3,25 mln zł, którą udało się zgromadzić dzięki wsparciu Polskiego Holding Nieruchomości, Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” oraz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. W najbliższym czasie inne ważne instytucje również włączą się we wsparcie tego projektu.

– Jesteśmy gotowi pokrywać koszty tych pokoi i dzięki temu nasza fundacja, oprócz wsparcia kadry medycznej, daje również konkretne wsparcie dla hoteli prywatnych. Jest to gest w kierunku tych hoteli, które zdecydowały się na pomoc w tym trudnym czasie, aby o wiele łatwiej mogły przejść zastój gospodarczy i tym samym mogły pokrywać swoje koszty operacyjne. Podpisaliśmy już osiem umów ze szpitalami, a kolejne są w trakcie weryfikacji. W ten sposób realizujemy naszą misję nie tylko wsparciem dla medyków, ale i dla branży hotelarskiej – mówi prezes Polskiego Holdingu Hotelowego, Gheorghe Marian Cristescu.

Zaledwie miesiąc po założeniu fundacji „Hotele dla Medyków” PHH podpisał umowy z 8 szpitalami jednoimiennymi na terenie całego kraju. Dodatkowo spółka wsparła 12 prywatnych hoteli, które już świadczą bezpłatne usługi dla personelu medycznego albo są gotowe je rozpocząć. Polski Holding Hotelowy wspólnie z NFZ, ministerstwem aktywów państwowych i ministerstwem zdrowia bierze udział w opracowaniu wzorów umów pomiędzy szpitalami i hotelami pod izolatoria jak również w ustaleniu ofert cenowych dla prywatnych hoteli. Część z tych umów jest zawieranych bezpośrednio z NFZ, który również wspiera finansowo projekt, a część jest finansowana przez fundację. Ważną rolę pełni również Polska Organizacja Turystyczna, która pomaga w kontaktach z obiektami turystycznymi do działań na rzecz fundacji „Hotele dla Medyków”.