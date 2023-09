W ubiegły weekend w Centrum Szkoleń i Konferencji Geovita w Jadwisinie odbyło się zakończenie lata z PHH pod hasłem TOP HIT SUMMER END.

W malowniczej okolicy nad brzegiem Jeziora Zegrzyńskiego pracownicy mogli korzystać z gier retro, fotobudki 360 oraz podziwiać show – Teatr Ognia. Na spotkanie przybyło blisko 150 pracowników.

– Zakończenie lata to doskonała okazja do organizacji imprezy integracyjnej w tak malowniczym miejscu jak Centrum Szkoleń i Konferencji Geovita w Jadwisinie. Frekwencja dopisała, a obiekt zapewnił moc atrakcji. Wspólna zabawa zbliżyła nas do siebie i sprawiła, że jeszcze bardziej doceniamy miejsce

w którym pracujemy. Nie zabrakło również wyśmienitego, różnorodnego jedzenia, które dostarczyło nam energii do zabawy przez cały czas trwania wydarzenia – mówi Dominika Staniec, Asystentka Zarządu PHH, jednocześnie jedna z organizatorek integracji.

Dzięki rozbudowanemu zapleczu eventowemu i świetnej lokalizacji ośrodka, w sobotę na wszystkich przybyłych czekała moc atrakcji. Wśród nich znalazła się strefa gier z dartami, cymbergajem, grami retro czy fotobudka 360. Goście z entuzjazmem korzystali również ze strefy gastronomicznej oferującej różnorodne smakołyki od ogniskowych pyszności aż do food trucków. Ponadto organizowany był grill w chacie grillowej, strefa chillout – koncert duetu MM’elody, dyskoteka TOP HIT SUMMER END oraz show – Teatr Ognia.

– To był niesamowity czas! Dzięki organizacji takich imprez mamy możliwość osobistego poznania naszych koleżanek i kolegów z hoteli, których nie widujemy na co dzień, a znamy się głównie z korespondencji mailowej czy rozmów telefonicznych. Geovita w Jadwisinie to idealne miejsce do organizacji takich wydarzeń integracyjnych. Do dyspozycji mieliśmy szereg atrakcji i mnóstwo pysznego jedzenia, w tym kultowe amerykańskie hot-dogi! Już nie możemy się doczekać kolejnych wydarzeń w tak fantastycznej atmosferze – mówi Mateusz Kiełczyński, pracownik PHH.

Centrum Szkoleń i Konferencji Geovita w Jadwisinie to ośrodek położony w malowniczej okolicy, nad brzegiem Jeziora Zegrzyńskiego, w odległości zaledwie 35 km od Warszawy. Dysponuje 56 pokojami, salą restauracyjną na 150 osób, kawiarnią, wiatą grillową z miejscem na ognisko oraz karczmą z wystrojem regionalnym. W ośrodku znajdują się także trzy w pełni wyposażone sale konferencyjne, w tym jedna z możliwością podziału na kolejne trzy mniejsze sale. Dzięki rozbudowanemu zapleczu eventowemu i świetnej lokalizacji, ośrodek stanowi doskonałą bazę do organizacji szkoleń, konferencji, imprez integracyjnych, biesiad i przyjęć okolicznościowych.

